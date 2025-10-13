Новини
Вече не е тайна, папараци ги спипаха да се целуват на яхта
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:38
Поп звездата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха уловени от папараци да се целуват, докато са заедно на яхта край бреговете на Санта Барбара в Калифорния.

Интернет пространството гръмна след интимните кадри. Медиите бяха разтърсени, а хиляди фенове развълнувани повече от всякога. Папарашките снимки, заснети край Средиземноморието, показват двамата в добро настроение, усмихнати и радващи се на взаимната си компания. Част от феновете са убедени, че между тях има любовни искри, докато други смятат, че може да става дума за приятелска близост, която е изтълкувана погрешно. Новината се разпространи светкавично в социалните мрежи - от шеговити мемета до сериозни дискусии за поведението на държавен лидер в неофициална обстановка. Мнозина обаче виждат в двамата просто двама нормални човека, които изпитват симпатия един към друг и определено умеят да се забавляват.

До момента нито един от двамата не е направил публично изявление за отношенията им. Почитателите обаче очакват с интерес дали някой от тях ще наруши мълчанието с пост в Инстаграм или друг начин да заявят романтиката помежду си.

Припомняме, че през юни тази година започнаха да се носят слухове за раздялата на Кейти Пери и Орландо Блум. Двамата бяха заедно приблизително 9 години, с всички раздели и събирания. През февруари 2019 г. звездната двойка се сгоди, а през август 2020 г. те посрещнаха дъщеря си Дейзи Дав Блум, пише Ladyzone.

