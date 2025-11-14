Дъщерята на Нели и Александър Сано стана на 16 години. Красавицата публикува снимки с тортата, на които личи, че не просто е пораснала, но и е станала голяма красавица, по подобие на майка си."Моето малко, прелестно момиченце е вече на 16!", написа гордата Нели.