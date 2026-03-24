ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно за климатика в автомобила през преходните сезони като пролетта
©
Климатичната система в автомобила работи като мощен влагоуловител на въздуха. Когато активирате компресора, той извлича влагата от купето, което предотвратява образуването на конденз по вътрешната страна на прозорците много по-ефективно от простото обдухване с горещ въздух. Това не само гарантира кристална видимост за секунди, но и предотвратява развитието на мухъл и неприятни миризми в тапицерията, които често се появяват след дъждовни дни.
Друг често пренебрегван детайл е бутонът за рециркулация на въздуха. В градски задръствания или при преминаване през тунели, активирането му спира притока на външни изгорели газове и прахови частици, разчитайки на филтрите в купето да пречистят вече наличния въздух. Важно е обаче да не го оставяте включен твърде дълго по време на дълъг път, тъй като нивото на въглероден диоксид се покачва, което води до сънливост и спад в концентрацията на шофьора.
Интересен трик за поддръжка на самата система е нейното "профилактично“ включване поне веднъж месечно, дори през най-студените зимни дни, пишат експертите от automedia. Това позволява на смазочните материали в хладилния агент да циркулират и да поддържат уплътненията еластични, предотвратявайки скъпи течове на фреон. Така, когато настъпи истинската лятна пещ, системата ще бъде в бойна готовност, без да ви изненада с неочакван отказ.
В крайна сметка, разбирането на тези малки механични принципи превръща ежедневното шофиране в по-безопасно и комфортно преживяване. Вместо да се борите с кърпички по стъклото, просто оставете технологията да свърши своята работа, като използвате правилните настройки в правилния момент.
/
09:59
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.