Васко Василев: Влюбих се в нея, тя беше на 65 години
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:31Коментари (0)54
© bgonair
Един от най-известните в чужбина български музиканти Васко Василев хваща цигулка едва 5-годишен. 

"Вълнението винаги е едно и също. Може би когато си по-малък си по-смел и безразсъден. Оказа се, че имам талант за цигулката. Баща ми разбираше, че трябва по-добра школа. От там отидох в Москва", сподели за началото на музикалния си път Васко Василев в ефира на съботното издание на "България сутрин".

В Консерваторията се явява на прослушване. 

"Отидох с майка ми да свиря на две от най-добрите професорки, избрах "желязната лейди на Московската консерватория", аз се влюбих в нея, тя беше на 65 години. Когато имаш вяра в своя учител, другите житейски въпроси изчезват", каза най-известният български цигулар.

Важните неща в живота и известността

В продължение на 8 години той е имал подкрепата на баща си в Москва.

Една от най-ценните му цигулки е на 320 години, на която са свирили световни имена, сред които и Николо Паганини.

Известността не го е променила.

"Има куриозни случаи - преди доста години минах в Лондон през един голям площад с един японец. Изведнъж спря червен автобус с туристи и шофьорът скочи и ми поиска автограф. Разбира се, че беше българин. Японецът не можеше да повярва на очите си", каза Василев пред Bulgaria ON AIR.

Музиканти, с които иска да излезе на една сцена са Адел, Сам Смит: "Мога да си мечтая за много още".

Класическата музика може да стигне до всеки

"Цигулката е почти като любовница, защото стои до сърцето и когато свириш, всичко идва от сърцето... За мен класическата музика като е станала класическа, защото така е решило времето. И Елвис, и Бийтълс са класическа музика. Ако дадеш на младите в правилното време, правилната емоция по правилния начин и Майкъл Джексън ще харесат, това е хубава музика", каза още Васко Василев.

Неговото вдъхновение са музиката и природата: "Най-хубавата музика идва от природата".

