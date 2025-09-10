ЗАРЕЖДАНЕ...
|Васко Кеца с рожден ден в тесен приятелски кръг в луксозно имение
И въпреки всичките тези овации самият рожденик предпочете скромното пред показното. Вместо бенефис, галаконцерт или пищно събиране Найденов избра да отбележи юбилея си в много тесен кръг. В компанията на импресарио №1 Ивайло Манолов и най-близките си приятели той празнува в луксозното имение край София на милионерско семейство, с което е заедно на всеки възможен повод.
Менюто, разбира се, не беше скромно. Васко почерпи с торта от белгийски бял шоколад, маскарпоне и горски плодове, а наздравиците се вдигаха със скъпа водка в златна бутилка. Парти в истински "кецов“ стил – без излишни светлини и прожектори, но със задължителната класа. Задушевната вечер продължила до малките часове на нощта, като самият юбиляр не се сдържал и изпял няколко свои парчета за гостите.
И все пак феновете не крият недоумението си – защо Васко Кеца, който от десетилетия пълни зали и стадиони, този път е посрещнал юбилея си толкова интимно? Защо няма грандиозен концерт, какъвто подобава на звезда от неговата величина?
Отговорът според запознати се крие в един стар-нов конфликт. В последно време отношенията му с композитора Стефан Димитров са повече от обтегнати. Димитров дори е изпратил нотариална покана до Васко със забрана да изпълнява някои от най-емблематичните си хитове – песни, които отдавна са част от музикалната памет на България. Тази стъпка, твърдят хора от обкръжението на певеца, сериозно го е обезкуражила за големи изяви и е внесла горчивина в празничното му настроение.
"Жалко е, че стигнахме дотук със Стефан Димитров! – каза неотдавна певецът. – Първоначално бях, меко казано, учуден. Даже мислех, че е някакъв майтап. Обаче се оказа, че не е майтап, за съжаление. Но всеки има право на избор как да работи, как да реагира. Никой няма право да вменява вина на някого. Времето ще покаже за какво става дума“.
За щастие, любовта на публиката към него остава непроменена. Васко Найденов е от малцината, които и днес могат да излязат на сцената и да бъдат посрещнати на крака, пише "Ретро".
