Васил Найденов проговори за скандала със Стефан Димитров
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:11Коментари (0)45
©
Въпреки скандала, в който бе въвлечен, Васил Найденов не спира да прави концерти, а графикът му е зает с месеци напред. При това не е изключил нито един от хитовете на Стефан Димитров от репертоара независимо от нотариалната покана, която е получил от композитора.

"Ще продължа да изпълнявам "Болката отляво", "Казано честно, всичко ми е наред" и "Там, на завоя", обяви пред "Филтър“ Васил Найденов. 

"Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват“, както казва и самият Стефан.

"Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона.

Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът."

Близки на Васил Найденов припомниха, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Включително и в големия им спектакъл в Античния театър на Пловдив. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров. 

В крайна сметка, ако се стигне до съд, близките на Васил са категорични, че той би спечелил съдебната битка. Затова и певецът нямал намерение да спира да изпълнява хитовете на Стефан Димитров.

