ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
Но сред спортната тръпка и аплодисментите се появи фигура, която накара хората да се загледат. Васил Божков - човекът, който дълги години беше символ на богатство, лукс и безупречна визия, бе с изцяло нова и шокираща външност. Няма и следа от суетния бизнесмен, който парадираше с брилянтни костюми, часовници за стотици хиляди евро и идеално поддържана прическа. Сега Божков си е пуснал брада, побеляла като косата му, и има видимо занемарен вид. Лицето му, някога грижливо поддържано, показваше умора, а обичайните му скъпи аксесоари липсваха, пишат от Хотарена.
"Остарял е и изглежда като човек, който го мързи да се избръсне и му е все едно какво ще облече“, коментира столичанин. Няколко души споделиха, че Божков се е превърнал в истинска атракция заради необичайното му и неочаквано "човешко“ присъствие на площада. Хора от събралото се за мача множество непрекъснато го посочваха и коментираха. Някои се шегуваха, че е загубил всички следи от някогашния си стил и величие.
По време на волейболния мач Божков публикува и кратко послание в социалните мрежи: "Каквото и да стане, вече са световни“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: