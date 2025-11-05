Ванга е объркала! Не е НЛО, а комета

© НЛО, чиято поява се твърди, че е предсказана преди десетилетия от Ванга, не е космически кораб, управляван от пришълци, а комета. Това категорично заяви доц. д-р Никола Петров, ръководител на Националната астрономическа обсерватория в Рожен.



На 1 юни тази година небето привлече вниманието на астрономи и любители по целия свят. Откриването на междузвездния обект 3I/ATLAS предизвика буря от коментари, спекулации и медийни заглавия. Някои започнаха да твърдят, че това не е просто комета, а кораб на извънземна цивилизация, изпратен да наблюдава Земята. Заговори се, че дори пророчицата от Рупите е предсказала, че някой ден ще се появи. Според думи, приписвани на Ванга, огнено тяло ще се появи в небето и ще разтърси сърцата на хората



Подобни твърдения намериха почва най-вече в социалните мрежи, но от астрономическата общност бързо дойдоха по-умерени гласове.



"Това е комета. Много трудно мога да възприема идеята, че този обект е изкуствен кораб. Не разбирам еуфорията около всичко това. Да, факт е, че съдържа химични елементи като никел, които рядко се срещат в обичайните комети, но това не доказва, че е изкуствено създадена", коментира д-р Петров.



По думите му именно такива комети помагат на учените да открият повече за процесите на формиране на Слънчевата система и за възможните разновидности на небесните тела.



Теорията, че това е кораб, популяризирана от известния астрофизик Ави Льоб от Харвардския университет, се базира на няколко необичайни характеристики на 3I/ATLAS: високата скорост, неочакваната степен на активност на голямо разстояние от Слънцето, химичния състав (включително по-високо съдържание на никел в сравнение с желязо) и траекторията.



Въпреки това повечето специалисти остават убедени, че обектът е комета с естествен произход. Например изследователите отбелязват, че кометите из областта на нашата система вече показват голямо разнообразие по състав и поведение и този странник може просто да е екземпляр с рядка генеза.



Според НАСА 3I/ATLAS е достигнала най-близкото си положение до Слънцето (перихелий) около 30 октомври 2025 г., като е била на разстояние около 1,4 астрономични единици (приблизително 210 милиона километра).



Най-близкото преминаване на космическия обект до Земята се очаква на 19 декември 2025 г., когато ще се намира на около 1,8 астрономични единици (близо 270 милиона километра). За успокоение, това е напълно безопасно разстояние.



Учените изчисляват, че обектът се движи с изключително висока скорост, над 200 000 км/ч. Това заедно с посоката му на движение категорично доказва, че идва извън пределите на нашата Слънчева система. Проучванията сочат, че възрастта му може да варира между 3 и 14 милиарда години, което означава, че кометата вероятно е по-стара от самата Слънчева система.



Изображения от телескопи показват, че 3I/ATLAS формира опашка и обвивка от газ и прах още докато е далеч от Слънцето - нещо нетипично за повечето комети в нашата система. От Европейската космическа агенция уточняват, че по време на перихелия си кометата ще премине "зад" Слънцето спрямо Земята, което ще направи наблюдението от земни телескопи временно невъзможно. След това обаче ще може отново да се следи с помощта на големи оптични и радиотелескопи.



Докато обществото обсъжда хипотези за извънземни и неизвестни технологии, тази вечер небето ще предложи и друго явление - суперлуна. Доц. д-р Петров пояснява, че това не е нещо изключително: "Суперлуна се нарича моментът, когато по време на пълнолуние Луната се намира най-близо до Земята. Това явление не е рядкост, случва се няколко пъти в годината. Единствената забележима разлика е, че Луната изглежда с до 10% по-ярка и около 7% по-голяма от обикновено. Не е нищо специално или опасно, просто красива гледка".



На въпрос дали пълнолунието влияе на човешките емоции и съня, експертът отговаря с усмивка пред "България Днес": "Ако човек реши, че по време на пълнолуние няма да спи, със сигурност няма да спи. Биологично няма как да се обоснове такова твърдение. Но е неоспорим факт, че без Луната животът на Земята би бил невъзможен - тя поддържа стабилността на земната ос и ритъма на приливите и отливите, от които зависят множество екосистеми".