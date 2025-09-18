Новини
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвсем скоро
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:15
©
Баба Ванга – смятана за една от най-точните ясновидки в света – е направила някои тревожни прогнози за следващата 2026 г., пише Daily Star.

Българската пророчица Баба Ванга е предсказала някои от най-известните събития в света, смъртта на принцеса Даяна, атаките от 11 септември, потъването на подводницата "Курск“ и дори избухването на пандемията от COVID-19.

Според Daily Star, Ванга вещае война, избухваща в Европа тази година , отбелязвайки началото на "падението на човечеството“. Твърди се, че тя е предупредила: "През пролетта ще започне война на Изток и ще има трета световна война. Война на Изток, която ще унищожи Запада“ и е твърдяла, че Владимир Путин ще стане "господар на света“, а Европа ще бъде сведена до "пустош“. Съобщава се също, че е предсказала: " Русия не само ще оцелее, но и ще доминира света“.

Но за следващата година тя предупреждава, че още повече ужас може да ни сполети.

Едно от първите предсказания на Ванга за 2026 г. е за няколко последователни катастрофални природни бедствия. Тя казва, че те ще ни ударят бързо и силно.

Според пророчеството, земетресения, вулканични изригвания и екстремни климатични промени биха могли да унищожат части от света.

Тя също така твърди, че около 7-8% от земната суша може да бъде засегната. Това означава, че екосистемите и жизненоважна инфраструктура могат да бъдат разрушени.

Може би най-тревожното е, че тя предсказа, че 2026 г. ще бъде годината, в която Третата световна война наистина ще започне. Според медият, Ванга предсказа, че нарастващото напрежение между световните сили ще ескалира и че съществува потенциал за война между Китай и Тайван и пряка конфронтация между Русия и САЩ.

Технологиите също не са безопасни, според Баба, който твърди, че 2026 г. може да отбележи голяма промяна, при която напредъкът на изкуствения интелект ще доминира над човечеството. Казано по-просто, роботите ще завладеят работата, взаимоотношенията и живота ни.

И за да завърши една богата на събития година, Ванга предсказва, че първият контакт с извънземни ще се осъществи през ноември 2026 г. Нейното пророчество говори за огромен космически кораб, навлизащ в земната атмосфера. По нейните думи, корабът ще се свърже с нас през ноември следващата година, пише Daily Star.






ИЗПРАТИ НОВИНА
