Ванга: Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!

© Ванга е знаела, че кланът Живкови изплаща някаква тежка карма със склонността си към самоубийство. Това коментират петричани след погребението на Тодор Славков, който сам сложи край на живота си на 21 юли тази година с изстрел в главата в казанлъшкото село Асен. На същата дата през 1981 г. мистериозно почина майка му Людмила Живкова.



Възрастни хора в Града на кестените разказват, че по същия начин, по който внукът на Живков се застреля с пистолет, е опитал да свърши със себе си и дядо му, но тогава е извадил дяволски късмет.



Всичко това видяла Ванга през 60-те години на миналия век, когато е трябвало да доказва дарбата си на пророк пред комунистическата власт, пишат медии.



Тогавашният соцелит бил разделен на две в оценките си за българската Касандра - едните я отричали, а другите тайно се допитвали до нея и я пазели. Положението се променя, когато дъщерята на тогавашния Първи Людмила Живкова се застъпва за незрящата ясновидка. След това нейната дейност е легализирана пред закона с входна такса, пише "Ретро".



Малцина обаче подозират, че везните се обърнали в полза на Ванга след нейна среща с Тодор Живков. Интересно е, че самият Живков приживе също преразказвал пред близки фрагменти от паметната сгледа. Той наричал пророчицата "Баба Ванга" и "наборе", тъй като двамата са родени в една година. Разказвал, че на срещата донесли на Ванга един стол и тя седнала точно срещу него. Изпаднала в транс. Докато я гледал, Живков - краен материалист, си мислел колко нещастна е тая жена - хем сляпа, хем правеща театър.



Тя обаче го смразила с въпроса: "Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!". След което записвала, че като млад и нелегален комунист е бил обграден от полицаи и захапал дулото на пистолета си в опит да се гръмне. Но пистолетът засякъл. Всичко това Ванга нямало откъде да знае.



След сеанса с ясновидката тогавашният Първи в Народната република дал своето разрешение с думите: "Който вярва, да ходи при нея, а който не вярва, да не ходи. И толкоз!".



Доста често за съвет при Ванга ходела и самата щерка на Тато, Людмила, вълнуваща се от загадките на човека и Вселената, практикуваща Агни йога и изповядваща източни култове. Тя наричала Ванга "духовна майка". Може би заради това, когато Людмила умира при мистериозни обстоятелства, някои държали пророчицата отговорна, че не е видяла в аванс трагедията, за да бъде тя предотвратена.