В реалния живот Кристина замени Дениз в сърцето на Виктор
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:23
©
Въпреки че в излъчваните епизоди на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" Виктор Иванов все още е в романтични отношения с Дениз, изглежда, че в реалния живот сърцето му принадлежи на друга участничка – Кристина Пламенова.

Двамата вече не крият близостта си и прекараха уикенда заедно на СПА почивка извън столицата. Те активно споделяха сходни кадри в социалните мрежи, което не остави съмнение у последователите им. Виктор дори публикува снимка със следа от червило, придружена с надпис на английски към нея: "Спечелих. Винаги го правя. Не знам друг начин."

Внимателни наблюдатели забелязаха, че на снимките на Виктор се вижда характерна дървена маса, която присъства и в сторитата на Криси, докато тя показва луксозната вила, където са отседнали.

Междувременно в епизодите на шоуто, заснети през пролетта, се очаква отношенията между Виктор и Дениз да се влошат. Според развитието на сюжета той се дистанцира от нея след прекарана обща нощ, което предвещава тяхната раздяла. Това обяснява защо Виктор вече не се притеснява да показва публично новата си любов.

Слуховете за връзката им се зародиха още преди няколко седмици, когато в интернет се появи видео, на което Виктор и Криси са заснети заедно в неговия автомобил. Тези кадри първи подсказаха, че именно тя е новата му избраница, а Дениз е останала в миналото, пише woman.bg.

