ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|В реалния живот Кристина замени Дениз в сърцето на Виктор
Двамата вече не крият близостта си и прекараха уикенда заедно на СПА почивка извън столицата. Те активно споделяха сходни кадри в социалните мрежи, което не остави съмнение у последователите им. Виктор дори публикува снимка със следа от червило, придружена с надпис на английски към нея: "Спечелих. Винаги го правя. Не знам друг начин."
Внимателни наблюдатели забелязаха, че на снимките на Виктор се вижда характерна дървена маса, която присъства и в сторитата на Криси, докато тя показва луксозната вила, където са отседнали.
Междувременно в епизодите на шоуто, заснети през пролетта, се очаква отношенията между Виктор и Дениз да се влошат. Според развитието на сюжета той се дистанцира от нея след прекарана обща нощ, което предвещава тяхната раздяла. Това обяснява защо Виктор вече не се притеснява да показва публично новата си любов.
Слуховете за връзката им се зародиха още преди няколко седмици, когато в интернет се появи видео, на което Виктор и Криси са заснети заедно в неговия автомобил. Тези кадри първи подсказаха, че именно тя е новата му избраница, а Дениз е останала в миналото, пише woman.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1086
|предишна страница [ 1/181 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: