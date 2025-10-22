Новини
В очакване на четвърта рожба
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:37Коментари (0)22
©
Неотдавна стана ясно, че Енрике Иглесиас и половинката му Анна Курникова очакват четвъртото си дете. Двойката винаги е дискретна по отношение на личния си живот и не разкрива нещата, случващи се в семейството.  

Рядко споделят и каквато и да е информация за трите си деца. Затова е изненадваща снимката, която Анна публикува преди дни в социалните мрежи – и на която позира заедно със седемгодишните близнаци Луси и Николас и тяхната петгодишна сестра Мери.

Снимката запечатва един мил семеен момент – подготовка за наближаващия празник Хелоуин. Курникова носи забавен жълт костюм на пате, докато дъщерите ѝ са избрали дрехи във формата на тиква, допълнени от ярки оранжеви кроксове.

Между тях е Николас, който явно е решил да бъде футболист – носейки просто тениска и шорти.

Единственото, което 44-годишната бивша тенисистка остави към публикацията са няколко тематични емоджита - тикви, футболна топка и пате.

Още в средата на изминалото лято се появиха спекулации, че Анна е в очакване на четвъртото си дете. Тогава тя бе уловена от папараци на паркинга на голям супермаркет в Маями в компанията си децата си и облечена с необичайно широки дрехи.

Нито тя, нито Енрике до момента са потвърдили официално, че семейството им се разраства.

Въпреки това, близки източници побързаха да споделят пред People: "Анна и Енрике са много щастливи, че ще станат родители отново. Двамата са много отдадени и се наслаждават на и всичко, свързано с отглеждането на децата.“

Енрике и Анна са заедно от 24 години, откакто искрите прехвърчаха през 2001 г. на снимачната площадка на хитовия му музикален видеоклип за песента "Escape“, припомня Ladyzone.

