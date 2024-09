В какво се състои диетата на крал Чарлз и Камила: Кои са любимите им храни, кой приготвя вечерята им

© Когато говорим за кралски особи, едни от най-интересните неща са свързани не с публичната им дейност, а с това какви са като хора и как живеят. Например кои са любимите им храни, избягват ли други и винаги ли някой друг приготвя вечерята им.



На тези въпроси по отношение на крал Чарлз и Камила получаваме отговор от първа ръка от Том Паркър Боулс. 49-годишният Том е син на Камила от първия й брак с Андрю Паркър Боулс и е успешен автор на кулинарни книги.



В последната си Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III ("Готвенето и Короната: кралски рецепти от кралица Виктория до крал Чарлз Трети") той разкрива подробности за храненето на майка си и доведения си баща.



"Проста, здравословна и целенасочено сезонна" - така определя с няколко думи диетата на Чарлз и Камила. Храната им се приготвя от кралския готвач Марк Фланаган, който пътува с тях, за да осигурява ястията им.



Паркър Боулс уточнява, че Чарлз гледа да спазва нещата, за които говори публично като сезонно хранене и осигуряване на голяма част на продуктите от собствените му стопанства. Той консумира сезонни плодове и зеленчуци, както и дивеч, телешко и агнешко.



"Нищо не се хвърля от масата на крал Чарлз", пише Том. Затова пък кралят пропуска обяда за сметка на следобедния чай в 5, който е придружен от вафли, бисквити, макарони, петифури, кифлички, както и забулени яйца върху препечена филийка, скариди и сандвичи със сьомга или пилешко.



Колкото до майка му, Том Паркър Боулс уточнява, че Камила яде лек обяд като супа или малко пушена сьомга. Вечерите на семейството са далеч от помпозностите на официалните гала вечери, за които менюто "все още се пише на френски", пише lifestyle.bg.