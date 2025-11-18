Певицата с ангелски глас Деси Добрева се нагърбва с тежка задача – да събере над 500 изпълнители в концерта "Гиздава“.Той ще се състои на 7 декември в зала 1 на НДК, информират организаторите.Специални гости ще бъдат Любо Киров и ДесиСлава.За пръв път след 21 години Деси Добрева ще излезе заедно на сцена със своята колежка и приятелка от "Шоуто на Слави“ – Алекс Раева. Двете заедно са подготвили изненада за публиката."Лудо младо бенд“, Представителният гвардейски духов оркестър, Детския хор на БНР, Хорът на софийските момчета, Народният хор "Жарава“ и много други артисти ще допринесат за истинската феерия на сцената, където над 500 участници ще покажат своя талант. Представители на най-различни спортове и изкуства ще застанат редом с най-големите звезди на България в името на българските млади таланти под вълшебната сценография на легендата Нешка Робева, коментират организаторите."Гиздава“ е концерт с мисия – всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти. Дарения ще получат както клубове и състави, така и отделни деца в нужда, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта.Предвидени са стипендии за деца в неравностойно положение; средства за закупуване на музикални инструменти и спортни екипи и за ремонт и подобряване на условия, в които децата тренират и репетират; дарения за заплащане на такси за участие в международни и национални форуми за спорт и изкуство и за много други потребности на децата и формациите."Това е най-мащабната социална инициатива от този вид, правена досега. Тя е свързана не само с финансови средства и помощ, а и с реална възможност за изява на талантливите деца на голяма сцена пред хилядна публика“, допълват организаторите, пише"Телеграф".