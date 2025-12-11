ЗАРЕЖДАНЕ...
Ултрамаратонецът Краси Георгиев: Спортът е начинът да се научиш да си дисциплиниран
© Фокус
Липсата на дисциплина е основната причина за черната статистика по пътищата, смята той. Според него прекалените регулации и забрани не водят до положителен резултат. Вместо това трябва да се наблегне на обучението на младите шофьори и на добрия пример.
"Аз постоянно обикалям из училищата в България и говоря на малките за това какво е истинското. Мисля, че децата разбират. Трябва да си като тях, да им покажеш правилните неща. Всичко става с малки стъпки – да сме по-добри към шофьора на автобуса например, да започнем да обясняваме на децата си, да искаме да сме примерът, който трябва да бъдем за тях. Те имат нужда от това, особено в днешните времена“, смята Георгиев.
Личният пример е много важен, вярва той. "Най-великото нещо е да помагаш на някой. Да видиш светлината в някое дете, в някой младеж или в някой, на който си помогнал – това е идеята, мен това ме надъхва“, сподели ултрамаратонецът.
Толерантността и емпатията са много важни, но според него такава липсват в българското общество.
Още от категорията
/
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11:14
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
09:32
"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Илийчовски: Всеки човек има миниатюрни частици в тялото си...
14:05 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
21:57 / 08.12.2025
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
18:47 / 08.12.2025
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
17:06 / 08.12.2025
Тази седмица една зодия е непредсказуема и непоследователна
09:27 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.