Украинските военни задържаха мъж от антуража на Анджелина Джоли
Автор: Николина Александрова 16:58
©
виж галерията
Холивудската актриса и посланик на добра воля на УНИЦЕФ Анджелина Джоли на 5 ноември за втори път от началото на войната посети Украйна. Тази визита на американската звезда не мина без инцидент. На 5 ноември Анджелина Джоли посети град Херсон, което бе потвърдено от източници на 24 Канал. Известно е, че актрисата е пристигнала в Украйна в рамките на програма за благотворителна помощ и е посетила медицински заведения.

Украинските медии, позовавайки се на източници от сухопътните войски на ВСУ, съобщиха по-рано, че докато кортежът на актрисата се е движел в Николаевска област, колите са били спрени от военнослужещи от ТЦК (Териториален център за мобилизация). В крайна сметка е бил задържан мъжът, който е придружавал звездата.

Първоначално е съобщено, че това е хранителят на актрисата, но тази информация не се е потвърдила. Източници на "Суспилне“ са посочили, че задържаният мъж е шофьорът, който е придружавал звездата до Херсон. Мъжът, роден през 1992 г., не е имал документи за военна регистрация.

Твърди се, че шофьорът е бил поканен в Южноукраинския ТЦК, за да се изясни статутът му. Както добави УНИАН, "мъжът не е имал причина да отлага мобилизацията".

Мъжът от кортежа на Джоли, който е отведен от военнослужещите се оказва Дмитро Пищиков, жител на Кропивницки.

Също така, според брата на мъжа, Дмитро не е бил издирван от ТЦК. Освен това, той не е служил в армията, но е завършил военен курс. "Той има заболяване на гърба. Годен е за служба в тиловите подкрепления“, отбелязва братът на задържания.

Приятелката на Дмитро, Юлия Лотицка, е посочила пред репортери, че телефонът на Дмитро в момента е изключен.

Инцидентът с мъжа е потвърден пред Укринформ от Николаевската областна комисия. Властите са подчертали, че всичко се е случило в съответствие с действащото законодателство.

