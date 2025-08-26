ЗАРЕЖДАНЕ...
|Украйна нападна Уди Алън за участието му в Московския филмов фестивал
Алън от своя страна отрече твърденията на Киев, че участието му е "прикривало" руските атаки
"Що се отнася до конфликта в Украйна, силно вярвам, че Владимир Путин е напълно неправ. Войната, която той предизвика, е ужасяваща. Но каквото и да са направили политиците, не мисля, че прекъсването на разговорите за изкуство е добър начин да се помогне“, каза актьорът пред изданието.
"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, пишат от Външно на Украйна.
В него се добавя още: "Като участва във фестивал, който събира поддръжници и гласове на Путин, Алън избира да си затвори очите за зверствата, които Русия извършва в Украйна всеки ден в продължение на 11 години. Културата никога не трябва да се използва за омаловажаване на престъпления или да служи като инструмент за пропаганда. Ние категорично осъждаме решението на Уди Алън да благослови кървавия фестивал в Москва с обръщението си.“
Според руските медии, Алън е заявил, че няма планове да прави филм в Русия, но че има "само добри чувства към Москва и Санкт Петербург“.
