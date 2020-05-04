Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
Óèñêè îáùíîñòòà îòíîâî íè å ïîäãîòâèëà èíòðèãóâàùà îíëàéí äèãóñòàöèÿ
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 09:17 / 04.05.2020Êîìåíòàðè (1)36
©
Óèñêè îáùíîñòòà â Ïëîâäèâ èçìèñëÿ âñå ïî-èíòåðåñíè è èíîâàòèâíè ìåòîäè äà áúäå çàåäíî è äà ñå íàñëàæäàâà íà “âîäàòà íà æèâîòà" ïî âðåìå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå è ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâîðóñ. Åòî êàêâî íè ñïîäåëÿò òîçè ïúò:

4 òîï óèñêè áàðà,

4 èíòðèãóâàùè óèñêèòà,

4-ìà äî áîëêà çàïàëåíè óèñêè ðàçêàçâà÷à.

Áúäåòå ÷àñò îò ïúðâàòà íè ñúâìåñòíà íàöèîíàëíà óèñêè äåãóñòàöèÿ. Òÿ ùå ñå ïðîâåäå íà 07 ìàé /÷åòâúðòúê/ îò 19:00 äî 20:00 ÷àñà.

Ñúñ ñèãóðíîñò îò 8 ñåäìèöè íèêîé îò âàñ íå å ñòúïâàë â ðàáîòåù óèñêè áàð (êàêúâòî è äà å áàð).

Íàé-âåðîÿòíî ñïîìåíèòå çà ïðèÿòíèòå ðàçãîâîðè ñ ïðèÿòåëè äîêàòî îòïèâàòå îò ëþáèìèòå ñè ïèòèeòà áàâíî è íåóñåòíî èçáëåäíÿâàò, à íåâúçìîæíîñòòà äà îïèòàòå íÿêîÿ íîâà îòëåæàëà áëàãèíà, áåç äà ñå íàëàãà äà èíâåñòèðàòå â öÿëà áóòèëêà âè èçíåðâÿ.

Âÿðâàìå, ÷å âè ëèïñâàò è ëè÷íèòå ðàçãîâîðèòå ñ íàñ, ïîñòîÿííîòî ïðèñúñòâèå íà ëþáèìèòå âè óèñêè áàðîâå Caldo, ÑàíäúêÚ, Whisky Library è Tasting Room.

Ñëåä íÿêîëêî óñïåøíè èíäèâèäóàëíè äèñòàíöèîííè óèñêè äåãóñòàöèè íèå ðåøèõìå äà ïîñòàâèì íà÷àëîòî íà ïîðåäèöà îò ñúâìåñòíè ñúáèòèÿ çà íàöèîíàëíî óèñêè òåñòâàíå, ïîä íàñëîâ “Èñòîðèè îò áóòèëêèòå" - 4 òîï óèñêè áàðà, 4 èíòðèãóâàùè óèñêèòà, 4-ìà äî áîëêà çàïàëåíè óèñêè ðàçêàçâà÷à.

Ñúáèòèåòî ùå ñå âîäè åäíîâðåìåííî è íà æèâî îò ëþáèìèòå âè çàâåäåíèÿ Bar Caldo, Whisky bar Sandak ÑàíäúêÚ, The Whisky Library è Tasting Room Bulgaria îò òðè ðàçëè÷íè ãðàäà íà Áúëãàðèÿ - Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ è Âàðíà.

Ñúáèòèåòî ùå ñå èçëú÷âà âúâ Ôåéñáóê è ïîðú÷êàòà íà äåãóñòàöèîíåí ñåò íå å çàäúëæèòåëåí. Âàæíîòî å äà ñìå íà óèñêè âúëíà è äà îòïðàçíóâàìå åäèí íåçàáðàâèì ÷àñ çàåäíî.

Íà 1-òî íè ñúáèòèå ùå äåãóñòèðàìå è ùå ñè ïîãîâîðèì çà:

Glenrothes 18 YO

Glenrothes 18 YOlassic Cut 2019

Woodford Reserve

Highland Park Twisted Tattoo 16 YO

Çîùî òî÷íî òåçè íàïèòêè, ùå ðàçáåðåòå íà ñàìàòà äåãóñòàöèÿ.

Àêî èñêàòå ïðåæèâÿâàíåòî âè äà å ïúëíî ìîæå äà ïîðú÷àòå ñâîÿ äåãóñòàöèîíåí ñåò íà öåíà îò 44 ëâ.



Öåíàòà âêëþ÷âà ïî 25 ìë îò 4-òå èçáðîåíè íàïèòêè, ëóêñîçíè ñòúêëåíè áóòèë÷èöè, ïîäëîæêà è äîñòàâêà ñ êóðèåð. Ñåòîâåòå ñà îãðàíè÷åíè, çàòîâà å äîáðå äà ïîáúðçàòå.

Ìîæåòå äà çàÿâèòå ñâîÿ whisky set:

→ ïî òåëåôîí íà áàðà

→ åëåêòðîííà ïîùà

ëè÷íè ñúîáùåíèÿ íà êîéòî è äà å îò èçáðîåíèòå áàðîâå.

Çàÿâêè çà äîñòàâêà ñ êóðèåð çà öÿëàòà ñòðàíàòà ñå ïðèåìàò äî 10:00 ÷àñà íà 05 ìàé (âòîðíèê), çà Ñîôèÿ äî 19:00 íà 06 ìàé (ñðÿäà).










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Êàêâî ùå ðå÷å "îíëàéí äåãóñòàöèÿ " ???ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ Òèÿ äâå äóìè ìàé íå ïàñâàò â åäíî èçðå÷åíèå .....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Êóáðàò Ïóëåâ ñðåùó Àíòúíè Äæîøóà
Ãåðãîâ ðàçáóíè äóõîâåòå ñ èíòåðâþ
Ìèëåí Öâåòêîâ çàãèíà â æåñòîêà êàòàñòðîôà â Ñîôèÿ
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: