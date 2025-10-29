Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Уилям не може да изгони Андрю, дори и да иска
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:09Коментари (0)120
©
Всеки опит на крал Чарлз да изгони принц Андрю и Сара Фъргюсън от кралския им дом би бил "загуба на време", казват правни експерти, тъй като договорът за наем гарантира наемането му за още 50 години.

Андрю и Фърги живеят без наем в имението с 30 стаи от 2003 г., след като той е платил 1 милион паунда за наема - който изтича едва през 2078 г. - на негово име и на името на семейството му.

Но опитът двойката да бъде изгонена от имота с неговите 96 акра земя в Големия парк Уиндзор би бил невъзможен, казва водещият адвокат по недвижими имоти Майк Хансъм.

"Всеки опит да се изгони Андрю би бил загуба на време, тъй като той е взел имението със 75-годишен договор за наем и следователно има законно право да живее в имота до 2078 г.", каза г-н Хансъм, партньор в BLB Solicitors.

"Той или ще трябва да се съгласи да напусне по взаимно съгласие, или може да бъде принуден да напусне само ако не е спазил клаузите на наемателите в договора за наем, което е малко вероятно."

 Коментарите на Хансъм ще послужат като удар с чук на нарастващото искане за изгонване на Андрю, което е подкрепено от Робърт Дженрик, според когото на британската общественост й е "омръзнало" от него.

Но експертът по недвижими имоти и агент по недвижими имоти Хенри Шерууд се съгласява, че е малко вероятно да го накарат да напусне против волята му - освен ако кралските адвокати не успеят да изровят неясен древен закон, който дава на висшите членове на кралското семейство правомощието да го направят.

"Той има договор за наем, но има споразумение за наем, така че плаща само номинална сума, обикновено само 1 паунд, за да могат да кажат, че той плаща за него", казва Шерууд.

Натискът на Уилям да изгони Андрю хвърля интригуваща нова светлина върху твърдението, че той започва да поема контрола в кралското семейство заради здравето на баща си. Кралският биограф Тина Браун казва, че Уилям и Кейт "не могат да понасят Андрю и искат той да изчезне".

Още по темата: общо новини по темата: 1060
29.10.2025 »
29.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
предишна страница [ 1/177 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Ураганът "Мелиса" връхлита Карибско море
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: