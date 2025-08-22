Новини
Уилям и Кейт се местят
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:14Коментари (0)41
©
Кейт Мидълтън и принц Уилям усилено се подготвят за генерална промяна в живота си. Двойката взе окончателното и важно решение да смени дома си. Вече са избрали новото си жилище, в което смятат да останат дори след като станат крал и кралица на Великобритания.

Според The Sun, новият дом на кралското семейство ще е "Форест Лодж“, в Уиндзор, а не "Форд Белведере“, както се смяташе доскоро. Плановете са да се настанят в него още преди Коледа.

Разположен в големия парк Уиндзор, "Форест Лодж“ е подобрена версия на настоящата резиденция на Уилям и Кейт, "Аделейд  Котидж“, в която се преместиха през септември, 2022 г. Имението в георгиански стил, датиращо от XVIII век, разполага с осем спални, за разлика от четирите в "Аделаида Котидж“, и се твърди, че има шест бани и тенис корт.

Откакто се преместиха от лондонския дворец "Кенсингтън“ през 2022 г., Уилям и Кейт откриха, че Уиндзор е идеален за семеен живот. Тук те имат повече уединение, отколкото в центъра на Лондон и могат спокойно да се грижат за децата си -12-годишния Джордж, 10-годишната Шарлот и 7-годишния Луи.

Кейт и Уилям не планират да променят начина на живот, който водят в "Аделейд  Котидж“ и няма да има персонал, който постоянно да живее в къщата им. Дългогодишната бавачка на децата, Мария Турион Борало и икономите вероятно ще бъдат настанени в други, по-малки имоти в имението.

Районът има и предимството, че е само на около 30 минути път с кола от родителите на принцеса Кейт - Карол и Майкъл, които много обичат да се занимават със своите внуци.  

Двойката, която сама финансира ремонта, ще плаща наем за имота. Като наследник на трона, принц Уилям получава около 30 милиона долара годишно, съобщава BBC.

Хергогът и херцогинята на Уелс притежават още и селски имот в Норфолк, и апартамент в Лондон, в двореца Кенсингтън.

 

Колкото до Бъкингамския дворец, разположен в центъра на Лондон, той остава основната база на британската монархия. В момента сградата е в процес на мащабно обновяване на стойност 463 милиона долара, което прави голяма част от него негоден за използване от крал Чарлз и останалите членове на семейството.

Затова 76-годишният Чарлз отсяда в дългогодишната си резиденция "Кларънс Хаус“, когато е в Лондон, докато братята и сестрите му, принцеса Ан и принц Едуард, са базирани на други места в този период, пише People.

Планира се ремонтите да продължат до 2027 г. Въпреки това не се очаква крал Чарлз и кралица Камила да се нанесат отново там.

Принц Уилям и принцеса Кейт, с желанията си за един различен семеен живот, също е малко вероятно да се установят там

общо новини по темата: 530
Зареждане! Моля, изчакайте ...

