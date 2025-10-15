Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Уилям и Кейт отново впечатлиха по време на събитие
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:32Коментари (0)46
©
Принцът и принцесата на Уелс посетиха Северна Ирландия като част от кралските си ангажименти. И за пореден път се превърнаха във въплъщение на кралския романтизъм – забавлявайки се искрено и показвайки сърдечно отношение към хората.   

Двойката демонстрира и изключително хармонични отношения един към друг – усмихваха се и изглеждаха щастливи във взаимната си компания.

Двамата спазваха предварително изготвена програма, включваща посещение на учебния център на Пожарната служба на Северна Ирландия, разположен близо до град Кукстаун, графство Тайроун.

Уилям и Кейт останаха впечатлени от модерните съоръжения – докато наблюдаваха симулация на опасни ситуации в учебна среда.

На тръгване, на двойката бяха подарени три червени пожарникарски шапки за всяко от децата им - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Следващата спирка бе фермата Mallon, специализирана в отглеждане на лен за производство на ленено платно. Двойката остана впечатлена от обширните полета, засадени с културата и още повече от машината от 40-те години на XX век, все още използвана за обработка на лена.

Дневното им пътешествие в Северна Ирландия завърши с нещо изключително симпатично -  месене и печене на сладък хляб и бране на ябълки.

Неочакваните, като за кралски особи, практики, Кейт и Уилям извършиха в семейната ферма Long Meadow Cider в графство Арма – прочуто като "овощното графство“ на Северна Ирландия. Фермата принадлежи на семейство МакКийвър вече три поколения. Фамилията произвежда сайдер, ябълков сок и оцет от 1968 г.

Машината за пресоване на ябълки особено впечатли Кейт, която възкликна: "Опитахме това у дома с ръчна преса. Беше доста забавно с децата – и доста разхвърляно.“

Последва дегустация на ябълков оцет. "Харесва ми! Никога не съм го пила така, директно, но обичам да го използвам в салати различни ястия“, отбеляза принцесата на Уелс. След което се обърна с усмивка към Уилям: "Ще си взема за вкъщи!“

След това кралската двойка помогна да се напълнят няколко кошници с ябълки, берейки плодовете директно от дърветата. Принцът отбеляза, че те изглеждат "сякаш са от филм за Хари Потър“.

А най-забавен за Кейт и Уилям бе моментът, в който сложиха престилки и запретнаха ръкави - за да направят местен традиционен картофено-ябълков хляб. Начинанието предизвика много смях, шеги – и дори лека бъркотия.

Последното посещение на кралската двойка на Северна Ирландия е през октомври 2022 г., малко след смъртта на кралица Елизабет II, пише Ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 935
15.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/156 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жестока катастрофа в Монтанско!
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: