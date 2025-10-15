ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Уилям и Кейт отново впечатлиха по време на събитие
Двойката демонстрира и изключително хармонични отношения един към друг – усмихваха се и изглеждаха щастливи във взаимната си компания.
Двамата спазваха предварително изготвена програма, включваща посещение на учебния център на Пожарната служба на Северна Ирландия, разположен близо до град Кукстаун, графство Тайроун.
Уилям и Кейт останаха впечатлени от модерните съоръжения – докато наблюдаваха симулация на опасни ситуации в учебна среда.
На тръгване, на двойката бяха подарени три червени пожарникарски шапки за всяко от децата им - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.
Следващата спирка бе фермата Mallon, специализирана в отглеждане на лен за производство на ленено платно. Двойката остана впечатлена от обширните полета, засадени с културата и още повече от машината от 40-те години на XX век, все още използвана за обработка на лена.
Дневното им пътешествие в Северна Ирландия завърши с нещо изключително симпатично - месене и печене на сладък хляб и бране на ябълки.
Неочакваните, като за кралски особи, практики, Кейт и Уилям извършиха в семейната ферма Long Meadow Cider в графство Арма – прочуто като "овощното графство“ на Северна Ирландия. Фермата принадлежи на семейство МакКийвър вече три поколения. Фамилията произвежда сайдер, ябълков сок и оцет от 1968 г.
Машината за пресоване на ябълки особено впечатли Кейт, която възкликна: "Опитахме това у дома с ръчна преса. Беше доста забавно с децата – и доста разхвърляно.“
Последва дегустация на ябълков оцет. "Харесва ми! Никога не съм го пила така, директно, но обичам да го използвам в салати различни ястия“, отбеляза принцесата на Уелс. След което се обърна с усмивка към Уилям: "Ще си взема за вкъщи!“
След това кралската двойка помогна да се напълнят няколко кошници с ябълки, берейки плодовете директно от дърветата. Принцът отбеляза, че те изглеждат "сякаш са от филм за Хари Потър“.
А най-забавен за Кейт и Уилям бе моментът, в който сложиха престилки и запретнаха ръкави - за да направят местен традиционен картофено-ябълков хляб. Начинанието предизвика много смях, шеги – и дори лека бъркотия.
Последното посещение на кралската двойка на Северна Ирландия е през октомври 2022 г., малко след смъртта на кралица Елизабет II, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 935
|предишна страница [ 1/156 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: