Уилям и Кейт отново впечатлиха по време на събитие

© Принцът и принцесата на Уелс посетиха Северна Ирландия като част от кралските си ангажименти. И за пореден път се превърнаха във въплъщение на кралския романтизъм – забавлявайки се искрено и показвайки сърдечно отношение към хората.



Двойката демонстрира и изключително хармонични отношения един към друг – усмихваха се и изглеждаха щастливи във взаимната си компания.



Двамата спазваха предварително изготвена програма, включваща посещение на учебния център на Пожарната служба на Северна Ирландия, разположен близо до град Кукстаун, графство Тайроун.



Уилям и Кейт останаха впечатлени от модерните съоръжения – докато наблюдаваха симулация на опасни ситуации в учебна среда.



На тръгване, на двойката бяха подарени три червени пожарникарски шапки за всяко от децата им - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.



Следващата спирка бе фермата Mallon, специализирана в отглеждане на лен за производство на ленено платно. Двойката остана впечатлена от обширните полета, засадени с културата и още повече от машината от 40-те години на XX век, все още използвана за обработка на лена.



Дневното им пътешествие в Северна Ирландия завърши с нещо изключително симпатично - месене и печене на сладък хляб и бране на ябълки.



Неочакваните, като за кралски особи, практики, Кейт и Уилям извършиха в семейната ферма Long Meadow Cider в графство Арма – прочуто като "овощното графство“ на Северна Ирландия. Фермата принадлежи на семейство МакКийвър вече три поколения. Фамилията произвежда сайдер, ябълков сок и оцет от 1968 г.



Машината за пресоване на ябълки особено впечатли Кейт, която възкликна: "Опитахме това у дома с ръчна преса. Беше доста забавно с децата – и доста разхвърляно.“



Последва дегустация на ябълков оцет. "Харесва ми! Никога не съм го пила така, директно, но обичам да го използвам в салати различни ястия“, отбеляза принцесата на Уелс. След което се обърна с усмивка към Уилям: "Ще си взема за вкъщи!“



След това кралската двойка помогна да се напълнят няколко кошници с ябълки, берейки плодовете директно от дърветата. Принцът отбеляза, че те изглеждат "сякаш са от филм за Хари Потър“.



А най-забавен за Кейт и Уилям бе моментът, в който сложиха престилки и запретнаха ръкави - за да направят местен традиционен картофено-ябълков хляб. Начинанието предизвика много смях, шеги – и дори лека бъркотия.



Последното посещение на кралската двойка на Северна Ирландия е през октомври 2022 г., малко след смъртта на кралица Елизабет II, пише Ladyzone.