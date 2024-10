Уил Смит се просълзи: Разтърси ме из основи, паднах на колене

© Уил Смит не скри сълзите, когато си спомни за "ужасяващия" момент, в който стана родител за първи път.



В откровен разговор по време на An Evening with Will Smith в Музея на Грами в Лос Анджелис в четвъртък, Смит разкри, че е написал песента си от 1997 г. Just the Two of Us в нощта, когато е станал родител на Уилард Карол "Трей" Смит III през 1992 г.



56-годишният актьор и рапър, носител на Оскар, заяви: "Лудост е. Не мога да ви опиша какво беше чувството да доведа това дете у дома в онази първа вечер и да осъзная, че то е моя отговорност", каза той, ставайки сълзлив.



"Сега е готин, слава Богу – тази година ще навърши 32", обясни той за сина си Трей, когото споделя с първата си съпруга Шери Зампино.



"Родителството беше едно от първите неща, първите истински неща в живота ми, които наистина ме разтърсиха из основи", призна актьорът от "Лоши момчета".



Разплакан, той добави: "Спомням си онази първа нощ. Дори не мога да говоря за това. Защото бях говорил толкова лудости за баща ми и всички неща, които баща ми не правеше. И тогава си казах: "О не, сега е мой ред. И аз просто паднах на колене и дадох едно от най-твърдите обещания, правени някога на човешко същество, че ще направя всичко, което мога, за да бъда добър баща за детето ми".



Уил Смит има още две деца със съпругата си Джейда Пинкет Смит - син Джейдън и дъщеря Уилоу, припомня People.