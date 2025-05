Уикенд за двама в Лондон и още много награди с Vivacom Unlimited travel игрите това лято

© И това лято Vivacom ще бъде част от вълнуващи музикални събития и концерти за всички поколения и вкусове – от рок през най-доброто от поп музиката до хитовете на най-актуалните изпълнители от България. Турнето Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 и фестивалите Midalidare rock и Spice Music festival ще донесат лятно настроение, много музика и незабравими емоции в цялата страна. Всички фенове могат да се забавляват в специалните Unlimited travel кътове на Vivacom и да спечелят супер награди. Игрите са вдъхновени от роуминг мегабайтите в 13 страни в Европа извън ЕС, които са включени във всички Unlimited планове на телекома1. Освен на концертите, посетителите ще могат да участват за награди и в Unlimited travel къта по време на най-голямото шоу за моторни спортове в България Red Bull Showrun, което ще се проведе в столицата на 7 и 8 юни.



"Лятото е време за емоции, за пътуване и постоянна връзка с най-близките навсякъде и по всяко време, дори и извън България. Нашите Unlimted планове отговарят на това предизвикателство с включените роуминг МВ както в ЕС, така и в някои от най-посещаваните държави в Европа. А с поредицата от специални активации на най-интересните концерти и фестове в България, превръщаме всеки концерт в мини изживяване за всички, които обичат пътуванията, музиката и забавлението в едно“, коментира Желяз Кольовски, директор Маркетингови комуникации във Vivacom.



Посетителите ще могат да се включат в различни предизвикателства и да печелят страхотни моментни награди на място. След всеки концерт ще бъдат теглени и по-големи награди, сред които възглавници за път, слушалки Vivacom buds, портфейли за пътуване и др., а в края на турнето ще бъде изтеглена и голямата награда – уикенд за двама в Лондон.



Началото на турнето Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 ще бъде поставено на 31 май в Пазарджик, а концертите ще продължат през цялото лято със силно участие на любими български изпълнители като Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет. За неповторимото музикално забавление преди всеки концерт ще се погрижи топ DJ-ят на България Mascota, а Remi Toin и неговите танцьори ще впечатлят публиката с динамични и зрелищни хореографии.



Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 ще се проведе на ключови локации в 7 български града:



Пазарджик, 31.05.2025 г., 19:00ч, парк Острова



Благоевград, 15.06.2025 г., 19:00ч, пл. Георги Измирлиев



Пловдив, 27.06.2025 г., 19:00ч, пл. Централен



Варна, 17.07.2025 г., 20:00ч, Южен Плаж, Алея Първа



Бургас, 20.07.2025 г., 20:00ч, пл. Тройката



Севлиево, 05.09.2025 г., 19:00ч, парк Казармите



София, 13.09.2025 г., 19:00ч, пл. Ал. I Батенберг