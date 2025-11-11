ЗАРЕЖДАНЕ...
Удря ни силна геомагнитна буря, ето кога
Kp-индексът показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).
G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора, пише bTV.
Най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.
Кр 5 / G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.
Кр 6 / G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.
Кр 7 / G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.
Кр 8 / G4 - Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.
Кр 9 / G5 - Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.
Достоверна информация за геомагнитната обстановка предоставя Националния институт по геофизика, геодезия и география тук: http://www.geophys.bas.bg/
Астрофотографът Филип Тоси успя да заснеме активният регион върху Слънцето, който е голям колкото няколко планети с размерите на Земята.
Анализите на явленията показват, че те са последствия първо от появата на огромна коронална "дупка“ върху Слънцето в началото на миналата седмица, която беше насочена към Земята.
В тези тъмни области има силни слънчеви ветрове със скорост между 500 и 800 километра в секунда. Потоците от заредени частици продължават да влияят върху магнитосферата на нашата планета. А изхвърлянията на коронална маса от Слънцето са причината за геомагнитните бури през тази и миналата седмица. Възможно е те да причиняват дискомфорт на метеочувствителните и хронично болните хора.
