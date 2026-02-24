Знаем ли какво стои зад усещането за облекчение от чесането и спирането му? Досега, може би, не. Но от скоро белгийски учени от Католическия университет в Льовен са наясно, че съществува молекулярен механизъм, който казва на мозъка кога да спрем да се чешем. Данните за него са представени на 70-ата годишна среща на Биофизичното дружество, проведена от 21 до 25 февруари 2026 г. в Сан Франциско.Изследването е ръководено от проф. Роберта Гуалдани и разкрива неочаквана роля на йонния канал TRPV4 в регулацията на механично предизвикания сърбеж. Докато досега TRPV4 се свързваше основно с усещането за болка и механочувствителност, новите данни показват, че той участва в невронна "обратна връзка“, която сигнализира, че чесането е било достатъчно.TRPV4 принадлежи към семейство йонни канали, които функционират като молекулярни "врати“ в мембраните на сетивните неврони и реагират на физични и химични стимули. Те позволяват навлизане на йони в клетката и участват в детекцията на температура, натиск и тъканен стрес.За да изследват ролята му прецизно, учените създават генетичен предклиничен модел, при който TRPV4 е отстранен селективно само в сетивните неврони. Този подход позволява да се избегнат ограниченията на по-ранни изследвания, при които каналът е бил премахван от всички тъкани, което затруднява интерпретацията.Чрез комбинация от генетични техники, калциево образно изследване и поведенчески анализи учените установяват, че TRPV4 се експресира в неврони, свързани с усещането за допир – т.нар. нископрагови механорецептори тип Aβ, както и в подгрупи неврони, участващи в пътищата на сърбежа и болката.Когато изследователите индуцират състояние, наподобяващо хроничен сърбеж при атопичен дерматит, резултатите се оказват парадоксални. Без невронален TRPV4 чесането е по-рядко, но всяка отделна епизодична проява продължава значително по-дълго.Според авторите това показва, че TRPV4 не просто "предизвиква“ сърбеж, а участва в невронна верига за отрицателна обратна връзка. При нормални условия механичното стимулиране по време на чесане активира каналa и изпраща сигнал към гръбначния мозък и мозъка, че дразненето е овладяно. При липса на този сигнал усещането за удовлетворение отслабва и чесането продължава прекомерно.Откритието има потенциално значение за лечението на хроничен сърбеж, който засяга милиони хора с екзема, псориазис и хронично бъбречно заболяване. Настоящите терапевтични възможности са ограничени, а неуспешният контрол върху чесането може да доведе до допълнително увреждане на кожата.Изследването показва и двойнствената роля на TRPV4, пише Puls.bg. В кожните клетки каналът изглежда участва в инициирането на сърбежа, докато в сетивните неврони допринася за неговото ограничаване. Това означава, че пълното блокиране на TRPV4 може да има нежелани ефекти, като наруши естествения "стоп-сигнал“ на нервната система.Авторите предполагат, че бъдещи терапии ще трябва да бъдат по-прецизни – насочени към кожата, без да се засягат невронните механизми, които регулират продължителността на чесането.Откритието хвърля нова светлина върху биологичната "спирачка“ на сърбежа и поставя основа за по-целенасочени подходи при хронични дерматологични и системни заболявания.