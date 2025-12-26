Учени прогнозират възобновяване на активността на слънчевите изригвания за празниците. Това беше заявено в Лабораторията по слънчева астрономия на Космическия изследователски институт (ИКИ) към Руската академия на науките и Института по слънчево-земна физика (ИСЗП) на Сибирския клон на Руската академия на науките.Докладът отбелязва, че две големи активни зони попадат в линията на видимост от Земята. Това ще бъде причината за възобновяването на слънчевите изригвания преди новата година."Слънчевите петна, от които "растат" примките, все още не са видими (скрити зад ръба на Слънцето), но ще се появят в зрителното поле в рамките на 1-3 дни. Според изчисленията, и двата центъра на активност ще бъдат в зоната на уверена видимост в навечерието на новогодишните празници, 30-31 декември", се казва в доклада.