Учени за живот на Марс: Намерихме структури, които на Земята бихме свързали с микробна дейност

© Необичайни скали, открити на Марс, съдържат най-убедителните досега признаци за възможен древен живот на Червената планета.



Глинестите скали, намерени в прашно речно корито от роувъра на НАСА Perseverance, са осеяни със загадъчни маркировки, наречени "леопардови петна“ и "макови семена“. Според учените тези структури съдържат минерали, образувани при химически реакции, които може да са свързани с древни микроби, предаде BBC, цитирана от NOVA.



Въпреки че е възможно минералите да са се появили и чрез естествени геоложки процеси, екипът на НАСА заяви, че това са най-ясните потенциални биосигнатури, откривани някога.



"Не сме имали нещо подобно досега – това е голямата новина“, каза проф. Санджив Гупта от Импириъл Колидж Лондон, съавтор на проучването, публикувано в Nature.



"Намерихме структури, които на Земята бихме свързали с микробна дейност. Не казваме, че сме открили живот, но това е нещо, което си струва да преследваме“, добави той.



Роувърът е заснел находките в района Bright Angel Formation в кратера Джезеро – древно езеро, което преди 3,5 милиарда години е било с река, вливаща се в него. Минералите са анализирани с бордовите инструменти на Perseverance, а данните – изпратени на Земята. Според водещия автор на изследването д-р Джоел Хъровиц, химичните реакции, които са оформили минералите, най-вероятно са станали между утайките на дъното на езерото и органична материя – сценарий, който на Земята често е свързан с микроби.



Пълното потвърждение дали минералите са с биологичен произход ще изисква връщане на пробите на Земята. НАСА и Европейската космическа агенция планират мисия за връщане на проби, но тя е застрашена от сериозни съкращения в бюджета на САЩ за 2026 г. Китай също подготвя подобна мисия за 2028 г.



"Трябва да видим тези проби на Земята“, подчерта проф. Гупта. "Само тогава ще можем с увереност да кажем дали това са истински следи от древен живот“, добави той.