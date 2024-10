Учени установиха защо едни хора отслабват по-бързо от други

© В проучване, публикувано в списание Research Quarterly for Exercise and Sport, са открити 14 "гени на отслабването“, които могат да взаимодействат и да влияят на способността за загуба на тегло.



Макар че здравословното хранене, физическите упражнения, и качественият сън играят важна роля за поддържането на здравословно тегло, изследванията показват, че са намесени и фактори, които не могат да бъдат променени, като генетичните фактори.



Затлъстяването е глобална епидемия, която поставя все по-голямо напрежение върху обществото, икономиката и здравната система. Въпреки че упражненията и диетата са известни методи за справяне със затлъстяването, проблемът е много по-сложен и включва множество фактори.



Забелязва се, че хората често постигат различни резултати в отслабването, дори когато спазват еднакви режими на упражнения. Това насочва изследователите към генетичните различия като потенциално обяснение за тези вариации.



За целите на проучването изследователите набират 38 възрастни участници на възраст между 20 и 40 години. Участниците в проучването са разпределени на случаен принцип в група за тренировъчни упражнения - която използва програма за бягане - или в контролна група в продължение на осем седмици.



И на двете групи е било казано да не променят обичайния си хранителен режим и да не правят допълнителни упражнения.



В края на проучването всички участници са изследвани за 1000 генни варианта, което е помогнало на учените да идентифицират комбинация от 14 гена, която може да подобри загубата на тегло.



Всички гени, идентифицирани в изследването, са общи "гени, свързани със здравето и физическата форма", като предишни изследвания вече са установили индивидуалната им роля и функции. Тези гени са свързани с енергийния баланс и метаболитните процеси, които регулират използването на енергията в организма.



Макар че досега всеки от тях е бил оценяван поотделно, проучването показва, че те всъщност взаимодействат и заедно допринасят за процеса на загуба на тегло.



Изследването разглежда общо 1000 гена, но особено интересни се оказват тези, които са свързани с физическата активност. Логично е те да влияят на загубата на тегло, тъй като са свързани с начина, по който тялото използва енергията и метаболизира храната. Тези гени участват в ключови процеси като метаболизма на мазнините, което означава, че хората с "благоприятни гени" могат да имат по-ефективна система за изгаряне на мазнини по време на тренировка в сравнение с тези, които не притежават същите генетични предимства.



В края на проучването изследователите установяват, че участниците в групата с упражнения, които са имали най-много "благоприятни гени“, са свалили до 5 кг, докато тези без тях са свалили средно 2 кг.



Учените са установили, че генът PARGC1A, който кодира протеина PGC-1α, играе ключова роля в загубата на тегло. Този протеин е важен за енергийния метаболизъм на клетките и митохондриалната функция. Хората, които отслабват по-лесно, често имат този ген, който улеснява изгарянето на мазнини.



Генът PARGC1A се среща при около 20-40% от хората. Той е свързан с различни процеси, като създаване на нови митохондрии, метаболизъм на захарите и мазнините, както и хомеостаза на холестерола, пише Puls.bg. В крайна сметка, наличието на този ген може да направи метаболизма по-ефективен, което улеснява отслабването и намалява риска от затлъстяване.