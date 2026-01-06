Тъмният шоколад е богат на съставка, която забавя биологичното стареене в организма, според ново проучване. Съединението теобромин е алкалоид, произвеждан в значителни количества от зърната на какаовото дърво Theobroma, показват новите научни данни. Изследването е публикувано в сп. Aging.Екип от учени от Лондон е установил, че хората с по-високи нива на теобромин в кръвта често показват признаци на по-бавно биологично стареене. Това е измерено чрез два важни биомаркера, които показват как остарява организмът на клетъчно ниво.Въпреки това резултатите не означават, че яденето на големи количества черен шоколад ще удължи живота, казват учените. Шоколадът има и своите недостатъци, особено когато съдържа много захар, а теоброминът има най-добър ефект, когато е част от балансирано хранене.Учените са анализирали кръвни проби от 1669 души, събрани от два различни регистъра. В тях са измерени нивата на различни вещества, включително продукти от разграждането на кофеина и теобромина.Освен това са изследвани два показателя за биологично стареене, свързани с промени в ДНК-то. Единият от тях показва общите промени в химичните маркери на ДНК с възрастта, а другият е свързан с дължината на теломерите – защитните краища на хромозомите, които се скъсяват с времето.Резултатите показват, че връзката между по-високите нива на теобромин и по-ниската биологична възраст е значима. По-младата биологична възраст не означава, че човек остарява по-бавно, но подсказва, че тялото може да остане в по-добро състояние за по-дълго време.Изследователите са проверили и други вещества, които се съдържат в какаото и кафето, но само при теобромина е открита връзка с по-бавното биологично стареене.Тъмният шоколад може да бъде полезна част от храненето, ако се консумира разумно и в умерени количества, казват експертите. Най-полезен е шоколадът с високо съдържание на какао – обикновено 70% или повече. Именно какаото съдържа полезни вещества като флавоноиди, полифеноли и теобромин, които са свързани с благоприятен ефект върху сърцето, кръвоносните съдове и общото състояние на организма.За да се възползваме от ползите му, не е необходимо да ядем много. Около 20-30 грама (няколко блокчета) тъмен шоколад са напълно достатъчни. Такова количество може да се консумира няколко пъти седмично, а при балансиран хранителен режим дори и всеки ден. Важно е шоколадът да не замества пълноценни храни, а да бъде допълнение към разнообразна диета.Добре е тъмният шоколад да се хапва самостоятелно или като част от лека закуска, например с плодове или ядки, съветват от Puls.bg. Така се избягва комбинирането му с големи количества захар и мазнини. Трябва да се внимава и с калориите, тъй като дори тъмният шоколад е енергийно богат продукт.Най-важното е умереността. Ползите от тъмния шоколад идват от редовната, но умерена консумация, а не от големи количества, категорични са учените. Когато се съчетае със здравословно хранене и активен начин на живот, той може да бъде полезно и приятно допълнение към грижата за здравето ни.Според учените следващата стъпка е да се разбере каква е причината за връзката между теобромина и по-бавното стареене. Макар в изследването да не е разгледано директно защо теоброминът може да забавя процесите на стареене, се знае отпреди, че вещества от този тип могат да влияят на механизмите, които регулират активността на гените. Това влияние може да се отрази на различни важни процеси в организма.Въпреки че хората по света днес живеят по-дълго от хората преди няколко десетилетия, допълнителните години не винаги са съпроводени с добро здраве. Затова науката активно търси начини как да остаряваме по-здравословно и без сериозни заболявания, като се изследват фактори като храненето и физическата активност.