Учени установиха, че растение, което е известно като естествен подсладител, помага при рак на панкреаса

© Учени в Япония са открили, че обикновени бактерии и растение, известно със сладкия си вкус, може един ден да помогнат за лечение на рак на панкреаса.



Става дума за стевия – растение, което често се използва като натурален подсладител. Изследването показва, че когато стевията бъде ферментирала (т.е. преработена с помощта на бактерии), тя може да развие силни антиракови свойства.



Ракът на панкреаса е особено труден за лечение. Той обикновено се развива "тихо“, без ясни симптоми в началото, и често бива открит едва когато вече се е разпространил в други части на тялото. Когато се появят признаци, те може да включват болка в корема или гърба, загуба на тегло, пожълтяване на кожата и очите (жълтеница), умора и липса на апетит. Поради късното му откриване и ограничените възможности за лечение, прогнозата често е неблагоприятна. Само около 10% от пациентите преживяват пет години след диагнозата.



Затова учените търсят нови, по-ефективни и по-малко токсични начини за лечение, включително с помощта на растения. Много от съвременните лекарства срещу рак идват от растения.



Стевията, която произлиза от Южна Америка, е добре позната заради сладкия си вкус и често се използва вместо захар. Но малко хора знаят, че тя съдържа вещества с потенциално полезни за здравето свойства, включително срещу ракови клетки. Проблемът е, че суровият екстракт не е особено силен и са нужни високи дози, за да има ефект.



Тук идва ролята на ферментацията – процес, използван за приготвяне на кисело мляко, кимчи и хляб с квас. При ферментиране стевията се променя и създава ново вещество, наречено CAME, което има много по-силен ефект срещу раковите клетки.



Учените използвали вид полезна бактерия, наречена Lactobacillus plantarum SN13T, която често се среща във ферментирали храни, пише Puls.bg. Резултатите са обещаващи, но са нужни още изследвания, преди стевията да започне да се използва в медицината.



В лабораторни експерименти ферментираният екстракт от стевия успял да убие голям брой ракови клетки на панкреаса, без почти да засегне здравите бъбречни клетки. Учените установили, че този ефект се дължи на вещество, наречено CAME.



CAME действа по два начина: спира раковите клетки да се делят и активира процес, при който те се самоунищожават – нещо като естествена "почистване“ на повредените клетки. Освен това, то променя дейността на определени гени. Веществото засилва тези, които водят до клетъчна смърт, и потиска клетките, които помагат на рака да расте. Така ракът се развива по-бавно, а злокачествените клетки се "програмират“ да загинат.



Освен това, ферментираният екстракт се оказал и по-силен антиоксидант в сравнение с обикновената стевия. Това означава, че по-добре неутрализира вредни молекули, наречени свободни радикали, които могат да увреждат клетките и са свързани с болести като рака.



Ферментацията вече е доказала, че може да подобри полезните свойства на храни като соята и женшена. Но това, което прави откритието със стевия особено вълнуващо, е способността на веществото CAME да атакува само раковите клетки, без да вреди на здравите.



Важно е обаче да се знае, че тези резултати са от лабораторни изследвания върху клетки в контролирана среда. Все още не е ясно дали същият ефект ще се наблюдава при животни или хора, тъй като човешкото тяло е много по-сложно.



Откритието е интересно, защото показва, че обикновени храни и естествените бактерии в тях могат да се окажат източник на нови, силни лекарства.