ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Учени с голямо откритие в помощ на ортопедията
Технологията вече е патентована и разработката има потенциала ефективно да замести увредената костна тъкан при хората, пише "Комерсант", цитиран от money.bg.
Персонализираните импланти са от приоритетните области в биомедицинското материалознание. За такива изделия е особено важно да се осигури не само здравина и устойчивост на корозия, но и механично поведение, подобно на костната тъкан.
"Титановите сплави, включително тези с памет на формата и свръхеластичност, при адитивно производство често губят някои от функционалните си свойства, поради промени в химичния състав по време на атомизация на прах и лазерно топене. За да се справим с този проблем, ние целенасочено коригирахме зададения състав още по време на етапа на топене, увеличавайки съдържанието на титан и намалявайки количествата цирконий и ниобий.
Тази мярка позволи да се компенсира загубата на титан в последващия производствен цикъл и да се получи в изделието целевият състав "Ti-18Zr-15Nb", коментира докторът на техническите науки Вадим Шереметиев, ръководител на лабораторията за сплави с памет на формата от руска страна.
Проби от сплави, произведени по метода на селективно лазерно топене, демонстрираха редица уникални предимства. По-конкретно, техният модул на еластичност е значително по-близък до този на костната тъкан в сравнение с традиционните титанови сплави, произведени по конвенционални методи. Подробни резултати от изследването са публикувани в научното списание Materials Letters (Q2).
"Този нов метод ни позволи за първи път в света да постигнем свръхеластичност с висока обратима деформация в биосъвместима Ti-Zr-Nb сплав от следващо поколение, произведена чрез селективно лазерно топене. Значението на този резултат е неоспоримо, тъй като свръхеластичността е от съществено значение за ортопедични структури, които са подложени на циклично натоварване и изискват висока податливост след разтоварване.
В бъдеще планираме да развием областта на персонализираните продукти с предварително определена вътрешна архитектура, съобразена с индивидуалния пациент", сподели Сергей Прокошкин, доктор на физико-математическите науки и научен директор на лабораторията за сплави с памет на формата.
В момента проби от сплави, произведени от партньорска на университетите организация, преминават предклинични изпитания, след успешното завършване на които се планират клинични изпитвания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: