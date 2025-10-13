ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
Откритието е част от по-мащабното изследване, реализирано съвместно с екологичната организация "Калисто" в рамките на европейската програма, чиято цел е да оцени степента на хибридизация между вълци и кучета в Гърция. "Завършихме анализ на 50 проби от района на Централна Македония, където процесът на хибридизация изглежда особено активен", обясни доцентът по биология Николета Караиску.
"Общо проучихме около 200 проби от цялата страна, в сътрудничество с Института "Хенкел" във Франкфурт", добави тя. По думите й, макар хибридизацията да е естествен еволюционен процес, който понякога води до възникването на нови видове, човешкото влияние може да ускори или изкриви този процес, с потенциално вредните последици за дивите популации.
"Проблемът възниква, когато хибридизацията е резултат от човешка намеса - тогава тя може да се окаже заплаха за даден вид", посочи тя. Откритието идва на фона на нарастващата тревога сред фермерите и местните власти в областта Килкис, Северна Гърция. Там зачестяват случаите на нападения над селскостопанските животни, извършвани от предполагаеми хибриди между вълци и кучета.
"Жителите ги виждат почти ежедневно - около къщите си, в нивите си. Не се страхуват от хората", разказва Димитрис Теодоридис, заместник-кмет на Килкис. "Тези животни не се ограничават само до горите - приближават се до селата, дори навлизат в тях".
Местните власти вече следят отблизо ситуацията, като сигналите за появата на подобни животни в селските райони стават все по-чести.
