Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
Автор: Росица Чинова 09:19Коментари (0)75
© eKathimerini
Първият научно потвърден хибрид между вълк и куче на територията на Гърция е бил идентифициран с помощта на генетичен анализ, съобщават изследователи от Аристотеловия университет в Солун, цитирани от eKathimerini.

Откритието е част от по-мащабното изследване, реализирано съвместно с екологичната организация "Калисто" в рамките на европейската програма, чиято цел е да оцени степента на хибридизация между вълци и кучета в Гърция. "Завършихме анализ на 50 проби от района на Централна Македония, където процесът на хибридизация изглежда особено активен", обясни доцентът по биология Николета Караиску.

"Общо проучихме около 200 проби от цялата страна, в сътрудничество с Института "Хенкел" във Франкфурт", добави тя. По думите й, макар хибридизацията да е естествен еволюционен процес, който понякога води до възникването на нови видове, човешкото влияние може да ускори или изкриви този процес, с потенциално вредните последици за дивите популации.

"Проблемът възниква, когато хибридизацията е резултат от човешка намеса - тогава тя може да се окаже заплаха за даден вид", посочи тя. Откритието идва на фона на нарастващата тревога сред фермерите и местните власти в областта Килкис, Северна Гърция. Там зачестяват случаите на нападения над селскостопанските животни, извършвани от предполагаеми хибриди между вълци и кучета.

"Жителите ги виждат почти ежедневно - около къщите си, в нивите си. Не се страхуват от хората", разказва Димитрис Теодоридис, заместник-кмет на Килкис. "Тези животни не се ограничават само до горите - приближават се до селата, дори навлизат в тях". 

Местните власти вече следят отблизо ситуацията, като сигналите за появата на подобни животни в селските райони стават все по-чести.

Още по темата: общо новини по темата: 13
10.10.2025 Зелената морска костенурка вече не е застрашен вид
25.09.2025 Полудяла катерица за малко не уби човек и вкара двама души в спешното
07.09.2025 Необичаен инцидент в Турция: Мечок попадна в клиника след преяждане с
плодове
25.08.2025 Гладен мечок нахлу в магазин за сладолед в Калифорния
13.08.2025 Бебета пантери загинаха при тежка катастрофа
07.08.2025 Отглеждал повече от 100 котки в потресаващи условия: Мъж от Финландия ще се размине само с глоба
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Животните на Фокус
Световни квалификации - Мондиал 2026
Местни избори 2023 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: