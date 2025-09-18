Новини
Учени откриха нов метод за лечение на рак на гърдата, който предотвратява рецидиви
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:18
©
Около една трета от пациентките, преминали успешно лечение на рак на гърдата, се сблъскват с повторна поява на заболяването, показват проучвания. В световен мащаб това води до приблизително 685 000 смъртни случая годишно. Нови изследвания обаче откриват възможност за значително намаляване на риска от рецидив.

Екип от Университета на Пенсилвания е установил, че терапиите, които се насочват директно към т.нар. спящи туморни клетки (DTCs), локализирани в костния мозък и в други тъкани, могат да предотвратят развитието на нови тумори. Изследването е публикувано в сп. Nature Medicine.

Досега стандартната практика е била проследяване на пациентите след приключване на лечението, за да се засече евентуално завръщане на рака. Новият метод предлага различен подход – вместо само да се следи дали ракът се връща, се използват лекарства, които атакуват причината за повторната поява на болестта.

Специалистите обясняват, че най-големият проблем е непредсказуемостта на заболяването – не може да се знае кога и дали ракът ще се появи отново. Резултатите от изследването показват, че атакуването на спящите туморни клетки носи добри надежди и може да доведе до добри резултати в лечението.

Резултатите от изпитвания с 51 жени, които вече са имали рак на гърдата и при които са открити спящи туморни клетки (DTC), показват много силен ефект. Когато се прилагат поотделно, лекарствата унищожават до 80% от тези клетки. Когато се комбинират, ефективността им достига 87%.

В групата, лекувана едновременно с комбинация от два вида лекарства (Хидроксихлорохин и еверолимус), всички участници са останали без рак три години след началото на терапията. При пациентите, които са приемали само едно от двете лекарства, процентът на излекуване е бил също много висок – около 92-93%.

Подобни положителни резултати са били наблюдавани и при опити с животински модели, проведени преди тестовете с хора. Тези експерименти са помогнали на учените по-добре да разберат как точно действат медикаментите и защо са ефективни срещу спящите клетки. Оказва се, че биологията на тези клетки е различна от тази на активно растящите тумори, което обяснява защо някои лекарства работят срещу тях, дори когато не влияят на други форми на рак.

Учените казват, че не всички жени в проучването, които са преживели рак на гърдата имат спящи туморни клетки. За онези, при които те са открити, първите данни от лечението изглеждат особено обещаващи. Следващата стъпка е провеждане на по-мащабни клинични изследвания с повече участници, както и тестване на различни комбинации и дози лекарства.

В момента рецидивите на рак на гърдата са почти невъзможни за пълно елиминиране, а именно те са причина за голяма част от случаите с фатален изход, пише Puls.bg. Страхът от връщането на болестта остава постоянен спътник за много от жените, преживели заболяването. 

Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените в световен мащаб. Според данни на Световната здравна организация всяка година се диагностицират над 2,3 милиона нови случая, а близо 685 000 жени губят живота си заради него. Заболяването може да се появи във всяка възраст, но най-често се открива след 40-годишна възраст. 

Въпреки трудностите, напредъкът в медицината през последните години дава надежда. Новите методи на лечение и по-точните изследвания помагат ракът да се открива и контролира по-успешно.






