ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Учени казаха коя е храната, която забавя стареенето, предпазва сърцето и мозъка
Учените от Училището по обществено здраве към Университета на Минесота смятат, че това се дължи на хранителните вещества в тази храна и тяхното въздействие върху цялостното здраве.
Те проследиха 3023 души (мъже и жени) в продължение на 20 години и сравниха здравето им с диетата им.
Става въпрос за ядките и по-специално орехите. Те са единственият отличен растителен източник на омега-3 алфа-линоленова киселина, за която е доказано, че поддържа здравето на сърцето и мозъка, както и здравословните процеси на стареене.
Само една порция орехи (приблизително шепа) има впечатляващ набор от хранителни вещества, които имат благоприятен ефект върху общото здраве.
Орехите съдържат четири грама протеин, два грама фибри и магнезий (45 милиграма), пише zdrave.to. Те също така осигуряват множество антиоксиданти, включително полифеноли.
Яденето на ядки също е свързано със загуба на тегло - тези, които ядат ядки, имат значително по-ниски концентрации на кръвна захар от тези, които не ядат.
"Любителите на ядки изглежда имат уникален телесен фенотип, който носи със себе си други положителни ефекти върху здравето, като например по-добро качество на диетата, особено ако са яли ядки от ранна детска възраст до зряла възраст“, казва професорът по епидемиология и здравеопазване на общественото здраве от университета на Минесота, д-р Лин М. Стивън.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: