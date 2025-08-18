Новини
Учени: Може да живеете с 15 години по-малко, ако ходите бавно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:58Коментари (0)38
Бързото ходене може да се окаже по-важно за продължителността на живота от самото телесно тегло. Това показват резултатите от мащабно изследване, проведено от британски учени, включващо данни от над 470 000 души.

Според изследването, хората, които ходят с по-бързо темпо, живеят значително по-дълго в сравнение с онези, които се движат бавно – независимо дали са слаби, с нормално тегло или със затлъстяване. Най-кратка е била очакваната продължителност на живота при много слабите участници, които ходят бавно – средно 64,8 години при мъжете и 72,4 години при жените. За сметка на това, жените, които ходят бързо, са с очаквана продължителност на живота между 86,7 и 87,8 години, а мъжете – между 85,2 и 86,8 години.

Разликата в продължителността на живота между най-бързо и най-бавно ходещите участници достига до 15 години. Тази тенденция се запазва дори при хора със значително наднормено тегло, което според учените е сериозен индикатор за важността на физическата активност пред самия индекс на телесната маса (ИТМ).

"Резултатите ни показват, че добрата физическа форма е по-надежден индикатор за продължителността на живота, отколкото ИТМ. Насърчаването на хората да ходят по-бързо може да има реален ефект върху здравето и дълголетието им“, казва ръководителят на изследването д-р Том Йейтс от Университета в Лестър.

Важно уточнение от екипа е, че изследването не доказва причинно-следствена връзка – тоест не означава, че само по себе си бързото ходене удължава живота. Вместо това то установява силна връзка между скоростта на ходене и очакваната продължителност на живота, което прави този показател полезен инструмент за преценка на цялостното здравословно състояние на даден човек.

Според учените скоростта на ходене може да се използва от медицинските специалисти като допълнителен критерий при оценката на здравето, наред с други клинични изследвания и показатели, пише zdrave.to.






