|Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната умора
Откритието е определено като първото солидно доказателство, че гените играят роля в развитието на това изтощително заболяване, дълго време погрешно възприемано като психологически проблем или резултат от мързел, съобщава Reuters.
Проучването DecodeME е анализирало ДНК на над 275 000 души от европейски произход, включително 15 579 с хронична умора. Учените откриват осем области в генетичния код, които се различават значително при засегнатите.
Част от тях са свързани с имунната и нервната система, а други – с начина, по който организмът реагира на инфекции. Това съвпада с наблюденията, че симптомите често започват след вирусно заболяване.
Основните прояви на ME/CFS са крайна умора, болка и когнитивни затруднения, които се влошават дори след минимално усилие. Заболяването засяга около 67 милиона души по света, а към момента няма нито диагностичен тест, нито ефективно лечение.
"Откритията съвпадат с десетилетия оплаквания на пациентите и могат да се окажат променящи играта за изследванията в тази област“, коментира д-р Анди Деверо-Кук от екипа.
По думите му резултатите няма да доведат веднага до тест или лекарство, но ще положат основа за по-дълбоко разбиране на болестта.
Независими експерти обаче предупреждават, че фактът, че част от доброволците сами са съобщили за симптоми, а не са били диагностицирани от специалист, отслабва категоричността на заключенията, пише zdrave.to. Затова се настоява за нови, още по-мащабни изследвания.
