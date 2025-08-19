Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната умора
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:52Коментари (0)46
©
Изследователи от Единбургския университет обявиха, че са открили генетични разлики при хора със синдром на хроничната умора (ME/CFS).

Откритието е определено като първото солидно доказателство, че гените играят роля в развитието на това изтощително заболяване, дълго време погрешно възприемано като психологически проблем или резултат от мързел, съобщава Reuters.

Проучването DecodeME е анализирало ДНК на над 275 000 души от европейски произход, включително 15 579 с хронична умора. Учените откриват осем области в генетичния код, които се различават значително при засегнатите.

Част от тях са свързани с имунната и нервната система, а други – с начина, по който организмът реагира на инфекции. Това съвпада с наблюденията, че симптомите често започват след вирусно заболяване.

Основните прояви на ME/CFS са крайна умора, болка и когнитивни затруднения, които се влошават дори след минимално усилие. Заболяването засяга около 67 милиона души по света, а към момента няма нито диагностичен тест, нито ефективно лечение.

"Откритията съвпадат с десетилетия оплаквания на пациентите и могат да се окажат променящи играта за изследванията в тази област“, коментира д-р Анди Деверо-Кук от екипа.

По думите му резултатите няма да доведат веднага до тест или лекарство, но ще положат основа за по-дълбоко разбиране на болестта.

Независими експерти обаче предупреждават, че фактът, че част от доброволците сами са съобщили за симптоми, а не са били диагностицирани от специалист, отслабва категоричността на заключенията, пише zdrave.to. Затова се настоява за нови, още по-мащабни изследвания.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: