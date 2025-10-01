ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Участничка от "Биг Брадър" се разплака, оказа се бременна
Новината тръгна първоначално като слух, след като съквартирантката ѝ Цвети разкри пред останалите, че Стефани споделила за подут корем и съмнения, които не можела да игнорира. "Знаете ли какво ми каза Стефани? Тя мисли, че е бременна“, обяви Цвети, докато самата Стефани отсъстваше от разговора.
Малко по-късно блондинката влезе в Изповедалнята и призна пред Големия брат, че има сериозни съмнения и силно притеснение. Отказа да назове името на предполагаемия баща, но не скри, че ситуацията я е стресирала. След настояване от страна на продукцията ѝ бе направен тест за бременност – резултатът е положителен.
Стефани ще бъде временно изведена от Къщата за допълнителни медицински изследвания, а междувременно част от съквартирантите вече са получили конкретна мисия – да ѝ помагат във всичко, свързано с ежедневните ѝ нужди.
Новината предизвика истински трус сред участниците. Къщата буквално замря, а напрежението расте с всяка изминала минута. Реакциите са полярни – от съчувствие до подозрение и клюки. А зрителите вече се питат: ще разкрие ли Стефани кой е бащата? И ще остане ли в играта?
Очаква се продукцията да направи извънредно включване тази вечер, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 816
|предишна страница [ 1/136 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 56 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета