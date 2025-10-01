Новини
Участничка от "Биг Брадър" се разплака, оказа се бременна
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:55
©
Голямата изненада в най-гледаното риалити у нас вече е факт – Стефани е първата участничка в историята на "Биг Брадър“, която очаква дете, докато е в Къщата на "Биг Брадър".

Новината тръгна първоначално като слух, след като съквартирантката ѝ Цвети разкри пред останалите, че Стефани споделила за подут корем и съмнения, които не можела да игнорира. "Знаете ли какво ми каза Стефани? Тя мисли, че е бременна“, обяви Цвети, докато самата Стефани отсъстваше от разговора.

Малко по-късно блондинката влезе в Изповедалнята и призна пред Големия брат, че има сериозни съмнения и силно притеснение. Отказа да назове името на предполагаемия баща, но не скри, че ситуацията я е стресирала. След настояване от страна на продукцията ѝ бе направен тест за бременност – резултатът е положителен.

Стефани ще бъде временно изведена от Къщата за допълнителни медицински изследвания, а междувременно част от съквартирантите вече са получили конкретна мисия – да ѝ помагат във всичко, свързано с ежедневните ѝ нужди.

Новината предизвика истински трус сред участниците. Къщата буквално замря, а напрежението расте с всяка изминала минута. Реакциите са полярни – от съчувствие до подозрение и клюки. А зрителите вече се питат: ще разкрие ли Стефани кой е бащата? И ще остане ли в играта?

Очаква се продукцията да направи извънредно включване тази вечер, пише "Блиц".

общо новини по темата: 816
01.10.2025 »
01.10.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
Да роди на живо в ефир за по-голям рейтинг! Ники Кънчев да е акушерка, а бащата от кръчмата на живо да почерпи баджанаците! Така тъкмо предаването ще си оправдае името - Баткото!
