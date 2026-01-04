ЗАРЕЖДАНЕ...
Тя ще изиграе Лили?
За ролята на Лили Иванова във филма, който ще продуцират Иван Христов и Андрей Арнаудов, се търси млада актриса на възраст между 20 и 30 години. Визуалната прилика с примата на родната естрада е задължителна, певческият талант е плюс, но не е задължителен, обяви преди дни Боряна Братоева, която е кастинг-режисьор на лентата.
Това е същата Боряна Братоева, която тв зрителите, гледат в предаването "Колко ми даваш?" и която е гадже на Николаос Цитиридис. Освен актриса, тя се оказа и кастинг-режисьор, натоварена със задачата да отсява кандидатките за мечтаната от много момичета роля.
Филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните и години и достигайки до съвременността. Явно ключов за сюжета ще е периодът, в който тя пробива на сцената и се превръща в звезда, затова най-важният кастинг е за актрисата, която ще изиграе младата Лили.
Говори се, че ролята е почти обещана на Мария Бакалова. Тя се върна в България от Холивуд специално за празник на агенцията, която прави въпросния кастинг. Самото прослушване беше обявено дни след този празник. Актрисата е дребничка и слаба като Лили, има известна визуална прилика с нея на младини, която може да се подсили със съответния в грим, прическа и цвят на в косата. Със своите 29 години Бакалова доближава горната възрастова граница, посочена в изискванията на режисьора, но все пак не я надхвърля, така че изцяло отговаря на изискванията.
Досега не сме я чували да пее, но е известно, че има музикално образование, преди да стане актриса, така че със сигурност има известна певческа дарба. Освен това не е задължително да изпълнява сама песните на примата. Те могат да се запишат от друг изпълнител, както направиха в сериала "Порталът", когато Мария Илиева изпя парчетата на певица, изиграна от Стефания Кочева, и в музикалната комедия "Голата истина за група "Жигули", където Лилия Маравиля и Ирини Жамбонас направиха буфосинхронада с гласовете на професионалните певици Ева Перчемлиева и Марияна Добрева.
Очаква се филмът "Лили - любовта е живот" да постигне или поне да доближи успеха на предшественика си в портфолиото на Иван и Андрей "Гунди - легенда за любовта". Работи се със същия сценарист Емил Бонев, а се вижда, че заглавието на лентата също е подобно. Различни са режисьорът и операторът - на "Гунди" бяха Димитър Димитров и Борис Славков, а на "Лили" - Яна Титова и Мартин Балкански, снимал също "Доза щастие", "Румбата, аз и Роналдо", "Откраднат живот", "Столичани в повече", "Тилт" и др.
Говореше се, че Лили може да бъде изиграна и от Михаела Маринова, основно заради способността на певицата да имитира легендата на родната естрада. Тя наскоро показа и актьорски дарби в мюзикълa "Кабаре" на Националния музикален театър, но за лентата на Иван и Андрей се търси професионална актриса, а Мишето въпреки таланта си е и аматьорка, пише "Уикенд".
