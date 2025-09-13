ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя направи зашеметяващо завръщане - в перфектна форма след раждането
Актрисата и продуцент избра дреха от пролетната колекция на Джорджо Армани Privé за 2025 г., селекция, която е и почит към покойния дизайнер, който почина на 91 години по-рано този месец.
Роклята имаше прозрачна основа, покрита със сложна мъниста, която образуваше флорални и пейсли мотиви по цялата дължина на прозрачния плат.
Визията включваше изцяло гол гръб, като презрамките на тоалета се сливаха в центъра на гърба на Роби в голямо, инкрустирано с бижута ядро, изработено от кръгли и крушовидни камъни.
Роби съчета бляскавото облекло с минимални бижута, позволявайки детайлната изработка да остане на фокус. Тя допълни ансамбъла със сребърни токчета от Aquazzura и много елегантна прическа.
Както стана ясно от престурнето за боксофис хита "Барби", никой детайл не е твърде малък за Роби и нейният стилист Андрю Мукамал. Тази вечер не направи изключение: под прозрачната си рокля тя носеше прашки с мъниста.
Тя мина по килима редом до колегата си Колин Фарел, с който заедно играят в предстоящата драма. Фарел носеше черен костюм, под кафявия си шлифер.
Марго Роби е на първото си престурне от раждането на сина си със съпруга си Том Акърли през октомври 2024 г. Говорейки наскоро за майчинството, тя каза пред Entertainment Tonight: "Това е най-хубавото.“
Роби е запазила името на детето си в тайна, но сподели, че родителството е било дълбока промяна в живота ѝ, пише Ladyzone.
