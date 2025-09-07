Тя крие мъжа, който разби сърцето й

© Кой разби сърцето на Дениз Хайрула? Това е въпрос с повишена трудност, поставен от новата версия на "Ергенът" по Би Ти Ви – риалитито "Ергенът: Любов в рая". Туркинята, която взе "сребърен медал" в първия сезон на шоуто у нас, влезе в актуалната му разновидност с признанието, че е била в дълга връзка, която й разбила сърцето. Въпросът е с кого?







Преди да влезе в първия сезон на "Ергенът" у нас през 2022 г., Дениз Хайрула беше най-популярна като плеймейтка, която се появяваше често в компанията на покойния вече Христо Сираков – Стоте манекенки. Той обаче едва ли е мъжът, когото туркинята има предвид като "сърцеразбивача" от своята визитка. Известно е, че в "Ергенът" тя не успя да спечели сърцето на тогавашния главен герой в риалитито – Виктор Стоянов. После обаче лъсна нейна любовна история с мъж, който поне визуално не напомня по никакъв начин бившия гребец и фитнес инструктор. Затова пък разполага с привлекателни финансови възможности. Това е бизнесменът Стоян Стоянов – същата фамилия като на Виктор, но с нея приключват приликите между двамата. Той е доста пухкав, не може да се похвали с големи мускули и плочки на корема, но пък е привлекателен във финансов план.



Говори се, че двамата с Дениз са имали връзка в продължение на 3 години, като ту се събирали, ту се разделяли, но страстите между тях през цялото време бушували лудо. Според слуховете, туркинята е влязла в "Ергенът" именно по време на една от разделите със Стоян, но след снимките на шоуто тя отново се събрала с него. Преди 3 години дори се говореше, че може да е бременна от бизнесмена. Повод за това станаха снимки от тяхна обща ваканция. На една от тях личеше леко изпъкнало коремче. Дениз много внимава за външния си вид и едва ли е преяла, коментираха тогава наблюдателни последователи на звездата в социалните мрежи. Каквато и да е била причината за тази промяна във външния вид на туркинята, тя така и не роди.



Преди да се хване с нея, Стоян имаше връзка със скандалната певицата Дебора, от която има дете. Въпреки това той беше щедър на любовни обяснения към Хайрула. "Ти ми даде всичко, ти беше всичко за мен, обичам те повече от всичко, бих дал живота си за теб", написа навремето Стоянов по повод един от рождените дни на новата-стара ергенка. Дали обаче това е мъжът, разбил сърцето й? Говори се, че той държал на нея повече, отколкото тя – на него. Връзката със Стоян би трябвало да е приключила малко след въпросния рожден ден, който са празнували заедно.



В продължение на цели 2 години, след като скъса със Стоянов, плеймейтката не се показа с кавалер до себе си, като се изключат фитнес инструкторите, при които поддържа фигурата си. Но миналата пролет тя пусна в социалните мрежи снимка от ваканция в Дубай. В кадър до нея се вижда мъж в доста добра физическа форма. Човекът изглежда млад и хубав, но кадърът е сниман така, че слънчев лъч да скрива лицето му. Оттогава досега за масовата публика е загадка кой е този мъж. Възможно е именно той да е сърцеразбивачът, за когото красавицата споменава в "Любов в рая".



Освен с тези двама души тя се е показвала публично и в компанията на италианеца Никола Димола. Навремето той я беше поканил на свой рожден ден в Монако. Въпросното парти беше през 2020-а, но е възможно отношенията им да са продължили и след това. На този рожден ден беше и друга позната на медиите изкусителка – Ана-Мария Чернева. В компанията на Никола през годините са били и скандалната Нора Недкова, и Мис България Радинела Чушева, а се говори, че е имал интерес и към фолкпевицата Лияна. Едва ли Хайрула държи на него чак толкова много, че да се е почувствала с разбито сърце, когато са се разделили.



Каквато и да е истината за тайнствената й връзка, важното е, че сега Дениз твърди, че е по-зряла и мъдра. Не искала токсични партньори, а разбирателство и спокойствие в любовта. Вече 30-годишна, тя очаква скоро да се дипломира като клиничен психолог. "Сега – психолог, скоро – доцент, следващ сезон ще е ченге, а после – политик", коментират в социалните мрежи зрители на обновеното риалити на Би Ти Ви, пише HotArena.