© Instagram виж галерията Сто и един далматинци е един от любимите анимационни приключенски филми на милиони деца по света. Филмът от 1961 г., продуциран от Walt Disney Productions, е базиран на едноименния роман на Доуди Смит от 1956 година. Режисьори са Волфганг Райтерман, Клайд Джероними и Хамилтън Лъск. Филмът разказва историята на петнадесет малки далматинчета, които са отвлечени от злодейката Круела де Вил, която иска да използва кожите им, за да си направи палта. Родителите им, Понго и Пердита, замислят план, чрез който да спасят децата си от Круела, като изведнъж спасяват още 84 кученца, закупени от зоомагазини, с което общият брой на далматинците става 101.



Премиерата на филма е на 25 януари 1961 г. и жъне голям успех. Дисни реализира игрална адаптация през 1996 г. Игралният филм "101 далматинци“ от 1996 година е с участието на Глен Клоуз в ролята на Круела де Вил, а днес Sofia24.bg ще ви разкаже за знаменитата актриса, която има още безброй невероятни роли в киното. В тази версия животните не говорят. Успехът на филма води до продължението "102 далматинци“, което излиза на 22 ноември 2000 година. Глен Клоуз отново е в ролята на известния злодей Круела де Вил в продължението на хитовата лента за най-известното котило от пухкави палета.



Един от най-култовите злодеи на "Дисни“ е жестоката Злобара де Мон (известна и с оригиналното си име Круела де Вил), която мечтае да си направи палто от кожа на далматинци. Когато говорим за Злобара, най-първият образ, който ще ни изниква, е този на Глен Клоуз в ролята за филма от 1996 г. и продължението от 2000 година. На 21 януари 2003 г. излиза директно на видео и DVD продължението на анимационния филм от 1961 г. – "101 далматинци II: Приключението на Пач в Лондон“.



Круела де Вил, жестока и ексцентрична богата наследница, която отвлича кученцата на Понго и Пердита, с намерението да направи кожени палта от тях. Тя има мания по кожи, но е показана само с едно обемно бяло палто. Под това тя носи кожена черна рокля. Круела пуши постоянно и шофира дълъг червено-черен автомобил на базата на Mercedes-Benz 500K от 1934-36. Тя е бившата съученичка на Анита, поради което Анита я приема добронамерено, че въпреки ексцентричното ѝ поведение. Роджър обаче е далеч по-малко доверчив и я подозира, че тя е тази, която е отвлякла кученцата (което тя и прави).



Втората част от 2000 година - “102 далматинци", проследява съдбата на героите след историята, разказана в първата част. Круела ще бъде освободена от затвора след проведена терапия. Тя ще бъде нов човек, който никога няма да погледне кожа и ще се посвети на кучетата и благородните каузи. Дали обаче биенето на Биг Бен няма да отключи старите ѝ желания и тя отново да започне да крои планове за идеалното далматинско палто? След първия игрален филм, стартира и анимационен сериал "101 далматинци“ (One Hundred and One Dalmatians: The Series).



Глен Клоуз е една от най-прекрасните жени, които сме виждали на екрана. Тя е безспорно една от талантливи театрални, кино и телевизионни актриси на нашето време. Родена е на 19 март 1947 г. в огромно имение в Гринуич, щата Кънектикът. Баща й открива клиника в Африка и едва 13-годишна Гленда заминава за Белгийско Конго (днес Заир). Там баща ѝ e ръководител на клиника и личен доктор на президента на Заир/Конго Мобуту Сесе Секо.



В този период живота ѝ е разделен между Африка и Швейцария, където учи в местно училище. Тогава още бъдещата актриса се казва Гленда Вероника. Бъдещата звезда завършва престижен колеж, специалност драма и антропология. Дебютира на сцената на Бродуей в спектакъла "Любов за любов“. По-късно учи в престижната частна гимназия Чоут Роузмъри Хол в Уелингфорд, Кънектикът, където играе в постановки. След дипломирането си, през 1974 г. се присъединява към трупата на "Phoenix Theatre“ в Ню Йорк.



Джордж Рой Хил ѝ предлага роля в "Светът, според Гарп“, очарован играта ѝ в мюзикъла "Барнъм“. Това е дебютната й роля в киното, за която получава и първата си номинация за награда "Оскар“ в категория "най-добра поддържаща женска роля“.



Носителка на награди на "Гилдията на филмовите актьори“ и "Изборът на публиката“, по две награди "Златен глобус“, "Давид ди Донатело“, "Златна камера“ и "Сателит“, по три награди "Еми“ и "Тони“. Общо в кариерата си Глен Клоуз е номинирана за 13 награди "Златен глобус“ (печели две), 14 награди "Еми“ (печели три) и 7 номинации "Оскар“. Глен Клоуз стана известна, когато изигра Алекс Форест в трилъра от 80-те години "Фатално привличане". Но оттогава насам тя се превърна в холивудска легенда, като спечели три награди "Еми" и три "Златни глобуса". Осем пъти е номинирана за "Оскар", като държи рекорда за жива актриса, която е спечелила най-много номинации за приза, без да го спечели нито веднъж.



Освен в "101 далматинци“ е участвала още в "Светът според Гарп“, "Големият студ“, "Фатално привличане“, "Опасни връзки“, "Еър Форс едно“, "Албърт Нобс“, сериалите "Щитът“, "Щети“ и много други. Любопитно е, че колекционира костюмите от всички роли, в които се е снимала, като ги дава под наем за изложби.През 2017 г. тя дари цялата си колекция от костюми на университета в Индиана.



От 2009 година тя има звезда в "Алеята на славата" в Холивуд. А през 2019 г. списание Time я обяви за една от 100-те най-влиятелни личности в света.



Клоуз обича да пресъздава роли на ексцентрични жени. Пример за това е героинята й от филма "Фатално привличане". Все пак актрисата не мисли, че хората ще я помни вечно.



"Както Млечният път. Галактиката ще се разраства, за да отдава почит на артистите, които изграждат душата на човечеството. След много, мнного години някой ще мине покрай моята звезда, ще разчисти праха от името ми и ще си помисли: "Глен Клоуз? Глен Клоуз? А, да, помня го. Беше добър", казва тя.



Клоуз води кампания по няколко въпроса като правата на жените, еднополовите бракове и психичното здраве. През 1998 г. Клоуз беше част от звезден актьорски състав, който изпълни The Vagina Monologues на бенефис. Тя събра 250 000 долара за една вечер, като приходите отидоха в усилията за спиране на насилието срещу жени. Тя е доброволец и продуцира документален филм за "Puppies Behind Bars", организация, която осигурява служебни кучета за ранени ветерани от войната.



Клоуз е и попечител на Обществото за опазване на дивата природа и доброволец във Fountain House в Ню Йорк, чиято дейност е посветена на възстановяването на хора, страдащи от психични заболявания. Основател е на Bring Change to Mind, организация, която работи за повишаване на осведомеността относно психичните заболявания. Актрисата се е посветила на каузата заради биполярното разстройство на по-малката си сестра Джеси, което не е било диагностицирана до 50-годишна възраст.



Тя е член-основател на Консултативния комитет за опазване на Panthera. Panthera е международна организация с нестопанска цел, чиято единствена мисия е опазването на 36-те вида диви котки в света. Клоуз е фен на американския професионален бейзболен отбор Ню Йорк Метс. Клоуз се е женила три пъти. Тя има и дъщеря от връзката си с продуцента Джон Старк.