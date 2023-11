© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една актриса, която е родена в Белград. По време на нейното раждане (17 ноември 1981 г.) този град е столица на Югославия.



Позната е в България от участието си в сериала "Инстинкт". Познахте ли я? Това е Бояна Новакович. Поради бурната политическа и гражданска ситуация в Югославия през 80-те години на XX век - Радован и Биляна Новакович, заедно с дъщерите си Бояна и Валентина, се преместват в Австралия.



Това се случва през 1988 година. Спомените от ранното детство в Белград бяха здраво запечатани в паметта на Бояна, която мечтаеше да учи за лекар или социален работник, за да помага на хората. Но часовете по литература в средното училище в Сидни, където учи, промениха възгледите й за бъдещата професия. Така тя решава, че иска да стане театрална актриса.



След като завършва училище, тя отива да учи в Националния институт за драматично изкуство, който завършва през 2002 г. с бакалавърска степен. Въпреки това, Новакович започва да играе, докато е още студентка. Първата й поява на екрана е в "A Killer Calls“, "Heartbreak High“, "The Wild Side“ и "All Saints“.



През 2000 г. тя участва във филма "Маските на маймуната", както и в "Поразен в точката“. Бояна Новакович има роли и във филмите "Удоволствие", "Соло", "Водни плъхове" и "Вси светии".



През 2009 г. тя участва в нов плоект, а именно филма на ужасите на Сам Рейми (трилогия за "Злите мъртви" и "Спайдърмен"). На следващата година е част от актьорския състав на "Възмездие", където нейни колеги са Мел Гибсън и Дани Хюстън. Тя има роли и във "Влачи ме в ада", Burning Man, Shameless-2, както и в сериала "Безсрамници". През 2012 г. участва в Help Be a Dad, а след това в "Страната на Чарли“ и "Трима в Ню Йорк". Последните два филма се оказаха провали, но вторият от тях все пак си заслужава да се отбележи, защото в него се появи Киану Рийвс.



През 2014 г. Новакович се завърна в телевизията, за да участва в детективския сериал "Rake“, който беше затворен веднага след първия сезон по неизвестни причини (сериалът беше топло приет от зрителите).



През 2015 г. Бояна работи във филма на ужасите "Извън мрака“. От 2016 г. пък участва в телевизионния сериал Westworld, който е римейк на едноименния филм от 1973 г. на Майкъл Крайтън.



У нас, както вече казахме, тя е известна с ролята си на детектив Лизи Нийдъм в "Инстинкт". Това е главна роля, в която тя влиза от 2018 до 2019 година. Сериалът проследява историята на д-р Дилън Райнхард (в ролята влиза актьорът Алън Къминг) бивш агент на ЦРУ, който се завръща към старото си поприще, когато полицията в Ню Йорк има нужда от помощта му, за да заловят опасен сериен убиец. Историята е предимно за разкриване на убийства. Алън Къминг, който играе ексцентричния професор Дилън съдейства на полицията в лицето на партньорката си Лизи (Бояна Новакович), за да разкрият различни случаи. Действието се развива в Манхатън.



Бояна не рекламира личния си живот, така че е невъзможно да се каже със сигурност дали има гадже или не. Въпреки че понякога в пресата се появява информация за афера с един или друг колега на снимачната площадка. Освен че участва във филмови и телевизионни проекти, актрисата играе и на театралната сцена. В свободното си време кара мотоциклет или практикува муай тай с личен треньор.



Новакович има богата кариера в Холивуд. Може да се похвали, че се е снимала с Мел Гибсън в "По ръба на мрака", а също така и с Марко Роби в "Аз, Тоня“. Тя играе и в епичната фантастична сага "Западен свят“, както и в "Операция "Бъфало“ - поредица в шест части.