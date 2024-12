Тя е все така прекрасна и на 49: Познавате я като Алис от поредицата "Заразно зло"

© Мила Йовович празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Тя е известна като актриса, но също така и като певица, моден дизайнер и фото модел. У нас е популярна от участието си в кино поредицата “Заразно зло“, където играе ролята на Алис.



През септември/октомври 2017 г. бе в България за снимките на продължението на фантастичния екшън “Хелбой" ", чиято премиера е планирана за 11 януари 2019 г.



Родена е на 17 декември 1975 г. в Киев, СССР в семейството на сръбския лекар Богдан Йовович и руската актриса Галина Логинова (след като се омъжва – Галина Йовович). Семейството се премества в Лондон, а след това през 1981 г. в Сакраменто, Калифорния. Седем месеца по-късно се установяват в Лос Анджелис, Калифорния.



Тя прави своя дебют като актриса, когато е на 13 години в телевизионната продукция на Дисни "The Night Train to Kathmandu“. По същото време започват да излизат нейни снимки на кориците на редица модни списания, което слага началото на нейната кариера като фото модел. През 1988 г. Йовович се снима във филма "Two Moon Junction“. През 1991 г. участва в приключенския филм "Завръщане в синята лагуна“.



Други филми, в които участва са: "Хотел за милион долара“, "Жана д'Арк“, "Петият елемент“, "Чаплин“, "Женени с деца“, "Лунен кръстопът“, "Перфектното бягство“ и други.



На 16-годишна възраст Мила Йовович се омъжва за актьора Шон Андрюс, но двамата бързо дсе разделят. През 1997 г. тя сключва брак с режисьора Люк Бесон, с когото се развежда две години по-късно. На 22 август 2009 г. Мила се омъжва за дългогодишния си приятел, режисьора Пол Уилям Скот Андерсън. Двамата имат три дъщери.



Началото на музикалната ѝ кариера започва през 1988 когато SBK Record чуват демо на Мила Йовович и сключват договор с нея. Впоследствие тя започва работа върху музикален албум. През 1998 Йовович записва с помощта на Емит Блок "The People Tree Sessions“ – електронен/фолк рок албум През 2000 г. албумът е избран за "Поп CD на седмицата“ и получава 3 от 5 звезди от вестник "Гардиън“. Йовович продължава да пише демо песни, които се предоставят безплатно в нейния официален уебсайт.