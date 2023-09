© Instagram виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една певица, която вече 25 години блести на сцената. Тя е родена на 4 септември през 1981 година в Хюстън. Става известна през 1997 г. като част от арендби групата "Дестинис Чайлд“. През 2003 година тя издава първия си самостоятелен албум Dangerously in Love, който заедно с първия сингъл от него Crazy in Love става номер 1 в класациите на списание "Билборд“. Познахте ли я? Става въпрос за Бионсе. След затвърдения успех като солова изпълнителка Бийонсе издава последен албум с "Дестинис Чайлд“, след което групата се разпада. През 2006 г. издава втория си самостоятелен албум B'Day, от който са хитовете Déjà Vu, Irreplaceable и Beautiful Liar (в дует с Шакира).



Със следващия си албум I Am... Sasha Fierce тя печели рекордните за жена 6 награди "Грами“ за една нощ. Той включва хитовете Single Ladies (Put a Ring on It), – печели "Грами“ за Песен на годината, If I Were a Boy, Halo и други. Бионсе участва в няколко успешни филма: "Остин Пауърс в Златния член“, "Розовата пантера“, "Мечтателки“ и други.



През 2010 г. чупи рекорда за наградите "Грами", спечелени от певица за една година, като взема цели шест. Година по-късно излиза четвъртият й албум, с който тя се отклонява от поп музиката и се връща към традиционното арендби звучене, с елементи от фънк, соул и хип-хоп музиката. От този албум като първи сингъл излиза песента Run the World (Girls). Следващите й албуми са издадени като визуални и имат огромен успех.



Тя е феминистка и защитничка на правата на чернокожите. Това заедно с успешните й турнета и албуми я утвърждават като световна звезда и една от най-влиятелна фигури от началото на XXI век. “Halo" е песента й, която се е задържала най-дълго в Hot 100 чартовете. С 32 награди Бионсе е най-награждаваният артист в историята на наградите "Грами“. Тя е най-награждаваният изпълнител на всички времена на наградите на MTV, наградите на телевизия BET, Soul Train наградите и NAACP Image наградите.



През 2013 година Бионсе критикува публично H&M, заради използването на нейни снимки, минали през фотошоп обработка. И до днес певицата държи за различни рекламни кампании да се използват нейни реални снимки. Има холивудска звезда на Алеята на славата точно до тези на приятелките й от "Дестинис чайлд". Тя е първата, която оглавява класациите с песни и албуми едновременно в САЩ и Обединеното кралство през 2003 година.



Тя започва да се среща с Джей Зи, когато е 21-годишна възраст и се омъжва за него на 4 април 2008 година. Двамата имат три деца. Заедно счупиха рекорда на Гинес за най-богатата двойка в света, с общо богатство от над 122 милиона долара. Бионсе е измислила думата "Bootylicious", която в момента е в речника на Кеймбридж и означава нещо сексуално привлекателно.