© Instagram виж галерията Деспина Ванди е най-успешната гръцка певица за всички времена, а днес Sofia24.bg ще ви разкаже за нея. Тя е родена в германския град Тюбинген. Истинското й име е Деспина Малеа, а Деспина Ванди е артистичен псевдоним. Семейството й се завръща в Кавала, когато тя е на шест години, и там завършва средното си образование. След това започва да учи педагогика, психология и философия в Солунския университет. По това време тя привлича вниманието на известния гръцки певец Василис Карас, който я кани да му акомпанира всяка вечер в собствения му клуб. В началото на 90-те години се премества в Атина.



Първият албум на Ванди излиза през 1994 г. и носи заглавието "Γέλα μου“ ("Усмихни ми се“). Две години по-късно се появява новият й диск "Чакам те" с още повече хитове. Следващата година певицата прекарва в турнета из Европа и Щатите. След това Деспина започва да работи с топ композитора и продуцент Фивос. Първият им съвместен проект "Десет заповеди" им носи огромен успех. Успешната серия продължава с "Пророчества". В деня на издаването си, албумът става златен, а след месец и платинен. През 2001 г. излиза двойният албум с 21 песни "Gia", който става четворно платинен само за 11 дни.



В края на 2004 г. на пазара се появява "Stin avli tou paradeisou", включващ дуети с Василис Карас и Танос Петрелис. Само за ден албумът става платинен, с което Ванди подобрява собствения си рекорд. През 2008 г. певицата изнася концерти в Австралия, а през 2009 г. започва турне в САЩ и Канада с продадени над 150 000 билета. Следват още четири албума и множество сингли, като всички чупят рекордите в южната ни съседка. Деспина Ванди е отличена цели 7 пъти с приза "Певица на годината“ в южната ни съседка от началото на кариерата си до днес. През 2002 г. изпълнителката на мега хита "Gia“ е удостоена и с признанието "Най-продаван гръцки изпълнител в света“ на Световните музикални награди в Монако.



Три поредни години Ванди вкарва сингли в международни чартове – успех, който не е постиган от други гръцки изпълнители. Това са "Gia“ (2003 – №1 в US Billboard Club Dance Airplay), "Opa Opa“ (2004) и "Come Along Now“ (2005). Нейни парчета са ремиксирани от диджеи като Roger Sanchez, Armand Van Helden и Junior Vasquez.



Деспина Ванди беше омъжена за бившия футболен национал Демис Николаидис. Дълго време звездното семейство беше наричано "гръцките Бекъм". ДВамата бяха семейство в продължение на 18 години, а се разведоха през 20121 година.Двамата имат две деца - Мелина и Йоргос. Деспина Ванди признава, не без известна доза гордост, че синът й също има музикални заложби, като той залага на свиренето на китара.



Певицата се слави като изключителен кулинар, но тя спазва и много строг режим, за да изглежда по този начин на 54 години. Зaд страхотната й външност ce ĸpият yпopити тpeниpoвĸи cъс занимания във фитнec зaлaтa. Звeздaтa e извecтнa и c гoлямaтa cи cтpacт ĸъм плyвaнeтo. Новият й приятел е гръцкият актьор Василис Бисбикис. Наскоро Василис отново беше сред гостите на нощното заведение и прикова вниманието на всички, когато Ванди поиска да му направи любовно признание, докато пееше. След като прекъсна за кратко хода на програмата, певицата гледайки право в него, каза с усмивка: "Дори и да не бях влюбена, тази вечер щях да се влюбя в теб". Целувките на двойката нашумяха и в социалните мрежи.



Василис Бисбикис е актьор и режисьор. Като актьор, откакто дебютира на сцената през 2008 г., той играе главни роли в много театрални представления. Играл е в игралните филми "Градът на децата" на Йоргос Гкикапепас и " Балада за прободено сърце", както и в много късометражни филми. И накрая, той се появява в няколко телевизионни сериала.