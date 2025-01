Тя е една от най-харесваните актриси и има повод да почерпи

© Американската филмова актриса Даян Кийтън празнува рожден ден, научи "Фокус". Тя е родена на 5 януари, 1946 г. Започва своята кариера на сцената като прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма "Кръстникът" (The Godfather) (1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне.



Обаче филмите, с които актрисата става наистина популярна, са тези с режисьора и актьора Уди Алън. Първият от тях е "Изсвири го още веднъж, Сам" (1972), а следващите два – "Поспаланко" (1973) и "Любов и смърт" (1975) я превръщат в комична актриса. С четвъртия си филм за Алън – "Ани Хол" (Annie Hall) (1977) – Кийтън печели наградата на филмовата академия на САЩ за най-добра актриса.



Някои от популярните най-нови филми на актрисата са "Бащата на булката" (Father of the Bride) (1991), "Клуб Първа съпруга" (The First Wives Club) (1996) и "Невъзможно твой" (Something's Gotta Give) (2003).