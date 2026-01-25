Елена Ангелова е носителка на титлата Мис България 1999. Занимава се с мода от 15-годишна. След успеха си на модния подиум тя завършва право и дълги години работи като адвокат. Продължава да бъде свързвана с модните среди, като участва в журита на конкурси за красота и е била рекламно лице на международни марки.Красавицата е родена на днешната дата - 25 януари, майка е на две деца. Омъжена е за бизнесмена Николай Нейчев.Елена беше жертва на дългогодишен тормоз от страна на неин почитател, като през 2016 г. дори се стигна до престрелка в дома ѝ. През март 2025 г. бе съобщено, че въпросното лице е в неизвестност след бягство от психиатрично заведение.Часове преди да изчезне Александър Атанасов споделил с останалите психично болни, че иска да излезе, за да направи политическа партия, с която да се яви на избори, твърдят запознати. Бившият чиновник от Министерство на земеделието е бил настанен в психодиспансера, след като е установено, че е опасен освен за околните, но и за самия себе си. Името му нашумя след престрелка в столичния квартал "Драгалевци“. Според една от версиите Атанасов нахлул в дома на Ангелова, придружен от трима гардове. Той от години бил влюбен в миската и я тормозел.Според нея и мъжа й Николай Нейчев Атанасов правел опити да монтира подслушватели в дома им, следял ги по почивките в чужбина и дори облитал с дрон къщата им. Кулминацията била на 8 октомври, когато Атанасов се явил пред къщата с искане миската да тръгне с него. Тогава излязъл съпругът й и двамата се спречкали. Ченгетата от 6-о районно пък дошли след сигнал на 112 и прибрали всички участници в скандала. Дни по-късно Атанасов е бил въдворен за лечение в Центъра за психично здраве с решение на съда.Според съдебномедицинската експертиза той е опасен и има нужда от лечение. За изчезването му в МВР са сигнализирали от психодиспансера и Атанасов е обявен за издирване.Липсата му се пази в тайна, тъй като има опасения, че може да крои планове отново да нападне Елена и съпруга й. Според запознати макар и не добре психически, бившият министерски чиновник, разполага с достатъчно средства, за да наема хора и да прави поразии. В земеделското ведомство все още говорят за случай, при който Атанасов се появил с букет цветя на рожден ден на чиновничка. Изведнъж хвърлил букета и извадил пистолет. След този случай е задържан, а с решение на съда е оставен за принудително лечение с диагноза параноидна шизофрения в клиниката в Курило. В съдебното решение се посочва, че Атанасов не може сам да изрази съгласие, за това за попечител е назначен баща му.