Търсят актриса за ролята на Лили Иванова до 20 януари
Кастингът вече започна и ще продължи до 20 януари. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история, казаха от продукцията. Две актриси ще изберат коя тяхна колежка е най-подходящата за главната роля.
Кастинг-режисьорката е Боряна Братоева, която зрителите познават от малкия екран с ролите й в "Съни бийч“, "Майките“, "Седем часа разлика“. Ще й помага кастинг-асистентката Пламена Божилова, по-позната с името Кейт Никълс. Тя придоби популярност у нас със сериала "Татковци“.
Двете първо ще прегледат всички видеа на актрисите, кандидатствали за прослушването. След това ще се свържат с тези, които преминават в следващия етап. Заради сценария се търси жена на възраст между 20 и 30 години. Очаква се в началото на 2026 г. вече да стане ясно коя ще изиграе великата певица.
Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната й творческа активност. Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, a oneратор Мартин Балкански. Филмът е съвм
