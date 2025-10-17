Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Трите зодии, които след 17 октомври ги очакват нови неща
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:35Коментари (0)47
©
След 17 октомври 2025 г. пред три зодии ще се открият нови възможности и животът им ще стане значително по-лесен. Съвпадът на Луната и Меркурий свързва яснотата на мисълта със съдбовни събития – като космическа улика, която те не трябва да пропускат. За тези зодии е време да превърнат намеренията си в действия, вратите към новото вече са отворени за тях – всичко, което трябва да направят, е смело да пристъпят напред. Тяхната интелигентност и вътрешната сила ще им помогнат да насочи енергията на транзита на Луната и Меркурий, за да създадат бъдещето, за което мечтаят.

Овен

Думите ви ще имат особена сила, привличайки вниманието и откривайки нови възможности пред вас. Съвпадението на Луната и Меркурий подкрепя действията ви – времето е на ваша страна.

Възможността, която се появява, може да е резултат от дългосрочно желание и усилия. Важно е да се доверите на интуицията си и да разберете свързаните с това рискове. Като уверено отстоявате мнението си, ще привлечете правилните хора и ситуации. Този ден е причина да се гордеете със себе си и със силата си.

Телец

Съвпадът на Луната и Меркурий открива пътища към растеж и стабилност за Телеца. Когато се чувствате сигурни, животът става по-хармоничен за вас. След 17 октомври ще се появи предложение, което ще ви насочи към надежден и удовлетворяващ път.

Вярата в собствената ви ценност ви помага да привлечете това, от което се нуждаете. Това работи във ваша полза – всички необходими възможности за растеж ще се появят на пътя ви. Вашето търпение и упоритост са признати от Вселената и новите врати се отварят точно навреме.

Стрелец

Животът ви в момента е пълен със събития и докато се справяте с тях лесно, ви очакват невероятни открития. На 17 октомври ще получите ясен сигнал, че е време да кажете "да“ на нещо ново. Може би ще се отвори нова възможност чрез общуване със стар приятел. Страхът от неизвестното вече не ви спира – вие разбирате, че за да живеете истински, трябва да излезете от зоната си на комфорт и да поемате рискове. Този ден ви напомня: животът се създава чрез движение и смели решения.

Още по темата: общо новини по темата: 1047
13.10.2025 »
12.10.2025 »
11.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/175 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Закупуване на самолети F-16
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: