|Трите зодии, които след 17 октомври ги очакват нови неща
Овен
Думите ви ще имат особена сила, привличайки вниманието и откривайки нови възможности пред вас. Съвпадението на Луната и Меркурий подкрепя действията ви – времето е на ваша страна.
Възможността, която се появява, може да е резултат от дългосрочно желание и усилия. Важно е да се доверите на интуицията си и да разберете свързаните с това рискове. Като уверено отстоявате мнението си, ще привлечете правилните хора и ситуации. Този ден е причина да се гордеете със себе си и със силата си.
Телец
Съвпадът на Луната и Меркурий открива пътища към растеж и стабилност за Телеца. Когато се чувствате сигурни, животът става по-хармоничен за вас. След 17 октомври ще се появи предложение, което ще ви насочи към надежден и удовлетворяващ път.
Вярата в собствената ви ценност ви помага да привлечете това, от което се нуждаете. Това работи във ваша полза – всички необходими възможности за растеж ще се появят на пътя ви. Вашето търпение и упоритост са признати от Вселената и новите врати се отварят точно навреме.
Стрелец
Животът ви в момента е пълен със събития и докато се справяте с тях лесно, ви очакват невероятни открития. На 17 октомври ще получите ясен сигнал, че е време да кажете "да“ на нещо ново. Може би ще се отвори нова възможност чрез общуване със стар приятел. Страхът от неизвестното вече не ви спира – вие разбирате, че за да живеете истински, трябва да излезете от зоната си на комфорт и да поемате рискове. Този ден ви напомня: животът се създава чрез движение и смели решения.
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
