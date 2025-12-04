ЗАРЕЖДАНЕ...
Трима братя станаха бащи в един и същи ден
©
Повече за голямото съвпадение
Сред децата, които са се родили в рамките на няколко часа, има близнаци и така братята и техните партньорки дадоха на щастливите баба и дядо четири внуци за един ден. Говорителката на болницата, цитирана от ДПА, описа срещата на братята в клиниката като "специален и изненадващ момент“.
"Никаква статистика не би могла да ни подготви за този уникален момент, който ни накара всички да спрем, да се усмихнем и да се развълнуваме отново от магията, която се случва тук всеки ден“, посочи още говорителката на болничното заведение.
Раждаемостта в Израел, която е средно 2,9 деца на жена, е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допълва още ДПА.
Още от категорията
/
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци - може би ще ескалират много теми, свързани с нещата, които искаме да кажем и не сме успели досега
10:05
Много пари за 3 зодии
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Здравословни супи за силен имунитет през сезона на гриповете и ви...
22:47 / 03.12.2025
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
09:20 / 03.12.2025
Интересен празник е днес! Не яжте месо, яйца и мляко
08:48 / 03.12.2025
Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
21:44 / 02.12.2025
На 64 години почина известен български финансист и бизнесмен
09:07 / 01.12.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
17:17 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.